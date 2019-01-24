البنك المركزي: مصر تسدد ديون خارجية بقيمة 8.5 مليار دولار خلال العام الجاري

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كشفت بيانات لدى البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الموافق 24 يناير، أن مصر سوف تقوم بسداد ديون خارجية بقيمة تبلغ أكثر من 8.5 مليار دولار، لكل من دول المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات، يتم دفع تلك الديون خلال العام الجاري 2019، وهي تمثل 57% من إجمالي قيمة الديون الخارجية المخطط سدادها هذا العام.

وأوضح تقرير المركزي، أن إجمالي مجموع الديون التي ستقوم مصر بسدادها في العام الجاري تبلغ قيمتها 14.737 مليار دولار، حيث سيتم دفع 6.129 مليار دولار في النصف الأول من 2019، ونحو 8.608 مليار دولار في النصف العام الثاني من ذات العام.

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ولفت التقرير، إلى أن مصر ستقوم بتسديد 8.573 مليار دولار خلال العام الجاري لثلاث دول عربية شقيقة وهي السعودية والكويت والإمارات.

وأبرزت بيانات البنك المركزي، أنه سيتم تسديد 892.45 مليون دولار للسعودية في النصف الأول من العام الجاري، و5.153 مليار دولار في النصف الثاني من ذات العام.

وبين التقرير أن مصر ستسدد لدولة الإمارات العربية المتحدة 1.090 مليار دولار في النصف الأول من عام 2019، ونحو 78.19 مليون دولار في النصف الثاني من العام نفسه.

ولفت تقرير المركزي إلى أن مصر ستقوم بسداد 1.349 مليار دولار لدولة الكويت خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، و8.48 مليون دولار في النصف الثاني من 2019.

بينما ذكر التقرير، أن الدين الخارجي لمصر مازال ضمن الحدود التي يمكن التحكم بها، حيث أن 86.7% منه هي ديون على المدى الطويل.

جدير بالذكر أن الديون الخارجية على مصر بلغت نحو 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2018، وهو بزيادة 17.2% مقارنة بنحو 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.