هل تغير الأرصاد وصف مناخ مصر في المناهج التعليمية؟ الأرصاد تجيب!

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أعلن الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن التفاصيل الكاملة من أجل تغيير وصف مناخ جمهورية مصر العربية في المناهج التعليمية.

وصرح خلال مداخلة هاتفية له، عبر برنامج “صباح البلد”، الذي يتم بثه عبر قناة “صدى البلد” الفضائية ، “إن هناك لجنة من علماء الأرصاد الجوية بالدولة المصرية، تقوم خلال الوقت الراهن بدراسة وصف المناخ، من أجل معرفة إذا كان تغيرً أم لا؟”.

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وأضاف “إذا كان هناك تغيير في وصف الطقس الخاص بالدولة المصرية، سوف يجرى تغيير المناهج التعليمية تبعاً لنتيجة الدراسة التي تقوم بها اللجنة خلال الوقت الراهن”.

وأشار “أن اللجنة تتشكل من علماء هيئة الأرصاد الجوية، وفور الانتهاء من دراسة اللجنة سوف يتم توصيف المناخ الخاص بمصر، وسوف يتم الإعلان عن النتيجة التي توصلت إليها اللجنة”.

يجدر هنا الإشارة إلى أن مناخ الدول المصرية في المناهج التعليمية يتم وصفه بالتالي: “حار جاف صيفًا، دافئ ممطر شتاءً”، وبعد التغييرات المناخية التي طرأت على مناخ الدولة المصرية، تم إثارة العديد من التساؤلات خلال السنوات السابقة بشأن تغيير وصف مناخ الدولة المصرية.