رفع عدد من المخالفات على كوبرى قصر النيل بسبب الباعة الجائلين

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قامت أجهزة محافظة القاهرة والأجهزة التنفيذية لحي غرب القاهرة برئاسة اللواء هشام كمال خشبة، بحملة كبيرة لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بكوبري قصر النيل، اليوم الجمعة.

وقال اللواء هشام كمال أن الحملة أسفرت عن رفع إشغالات عدد من الباعة الجائلين والتى تسببت فى تشويه صورة الآثار بكوبري قصر النيل، وكانت على تركز على رفع ترابيزات وكراسي كان قد تم افتراشها على الكورنيش، وبمحيط أسدي الكوبري، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برفع الإشغالات والباعة الجائلين والعبارات المسيئة من ممشى كورنيش النيل.

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وأوضح أنه كان قد تم إيقاف العمل بمحل مخالف للترخيص وتشميعه بشارع جمال الدين أبو المحاسن بجاردن سيتي، إلى جانب التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لرفع مخلفات شارع القصر العيني، بالإضافة إلى عمل صيانة ضرورية للأجزاء التالفة من أرصفة شارع محمد مظهر بالزمالك.