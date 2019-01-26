اليوم .. افتتاح مطار سفنكس الدولي بالجيزة

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تقوم اليوم الحكومة المصرية بافتتاح “مطار سفنكس الدولي” في الجيزة، الذي يبعد اثنى عشر كيلومترًا عن منطقة الأهرامات.

يجدر هنا الإشارة إلى أن العمل قد بدأ في مطار “سفنكس الدولى” خلال عام 2017، وتبلغ تكلفة الإنشاء ثلاثمائة مليون جنيهًا مصريًا، كما قامت بتنفيذه المطار “الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة المصرية”، وذلك في إطار تعاونها مع “الشركة المصرية للاستثمارات”.

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استقبل يوم الجمعة مطار سفنكس الدولي، أولى رحلات الجوية من قبل “الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران إكسبريس”، والتي كانت قادمة من مطار أسوان.

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