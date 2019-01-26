انخفاض في درجات الحرارة و«عاصفة».. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الأسبوع

منذ 24 دقيقة أخبار مصر
انخفاض في درجات الحرارة و«عاصفة».. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الأسبوع

تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ، غدا الأحد الموافق 27 يناير من العام الحالي 2019 ، مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة ، تصل إلى حد العاصفة ، وذلك حسب ما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم السبت الموافق 26 يناير من العام الحالي 2019 ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب توقعات خبراء الطقس عن حالة الطقس للأيام الـ4 المقبلة ، أوصح خبراء الطقس أن محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري ، سوف تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار 5 درجات ، حيث تسجل العظمى 18 ، والصغرى 11 درجة غدا الأحد.

ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن الرياح المثيرة للرمال ، سوف تشهد نشاطا على الأنحاء كافة ، وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة ، ما يزيد بدوره الإحساس ببرودة الطقس ، فضلا عن نشاطها على البحرين الأحمر والمتوسط ، ما قد يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة

درجات الحرارة المتوقعة