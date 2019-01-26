انخفاض في درجات الحرارة و«عاصفة».. تعرف على توقعات الأرصاد لطقس الأسبوع

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تشهد درجات الحرارة انخفاضا ملحوظا ، غدا الأحد الموافق 27 يناير من العام الحالي 2019 ، مصحوبة برياح مثيرة للرمال والأتربة ، تصل إلى حد العاصفة ، وذلك حسب ما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال ، اليوم السبت الموافق 26 يناير من العام الحالي 2019 ، في نشرة أخبار الطقس التي تصدرها الهيئة يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية.

وبحسب توقعات خبراء الطقس عن حالة الطقس للأيام الـ4 المقبلة ، أوصح خبراء الطقس أن محافظة القاهرة ومحافظات الوجه البحري ، سوف تشهد انخفاضا في درجات الحرارة بمقدار 5 درجات ، حيث تسجل العظمى 18 ، والصغرى 11 درجة غدا الأحد.

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ولفت خبراء الطقس في نشرة أخبار الطقس ، التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية برئاسة الدكتور أحمد عبد العال يوميا ، متضمنة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في مصر وبعض العواصم العربية والعالمية ، إلى أن الرياح المثيرة للرمال ، سوف تشهد نشاطا على الأنحاء كافة ، وقد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة ، ما يزيد بدوره الإحساس ببرودة الطقس ، فضلا عن نشاطها على البحرين الأحمر والمتوسط ، ما قد يؤدي بدوره إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة