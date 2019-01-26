رئيس جامعة القاهرة: بدء ظهور نتائج الامتحانات ببعض الكليات

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم السبت، 26 يناير، أنه اعتمد نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول ببعض الكليات، يأتي هذا بعد إتمام عملية التصحيح والرصد التي بدأت مباشرة عقب انتهاء الامتحانات، لافتًا إلى أن النتائج سوف تظهر تباعًا بالكليات وحتى منتصف شهر مارس القادم.

حيث تم إعلان نتائج كلية العلوم، بعد اعتماد نتيجة 295 مقررا من بين 323، ليتبقى نتيجة ٣٣ مقررا سيتم إعلان نتائجها الأسبوع المقبل

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أما كلية الإعلام فقد تم إعلان نتائج جميع مقررات الفرقة الرابعة ، على أن يتم إعلان نتائج باقي الفرق، يوم الإثنين 28 يناير، كذلك أعلنت كلية الآداب نتائج برامج الساعات المعتمدة.

ووعن باقى الكليات، فنجد أنه سيتم إعلان نتائج كليات الزراعة والتربية للدراسات العليا، يوم غدًا الأحد 27 يناير، كما ستعلن كلية الدراسات الإفريقية نتائجها يوم الإثنين 28 يناير، لتبدأ في مشروع إعداد الألف قائد إفريقي للانفتاح على إفريقيا في كل المجالات، فيما يتم إعلان نتائج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة يوم الثلاثاء 29 يناير.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات بهدوء منذ بدايتها مشيرًا إلى أنه لم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات بشأنها، حيث جاءت الامتحانات مناسبة لجميع قدرات الطلاب وتقيس المستويات المتعددة، إلى جانب تطبيق نظام “البابل شيت”.

وكان رئيس جامعة القاهرة، قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة للطوارئ لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، للوقوف على أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات والتعامل معها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، بالإضافة إلى لجان ممتحنين بكل كلية لمطابقة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب.

كما أضاف الخشت، أن تلك اللجان لها الحق في إعادة توزيع الدرجات طبقًا لمقاييس علمية، ورفع الدرجات بمعدلات أكاديمية.