نعمان: مبادرات الرئيس السيسي لعلاج المواطنين وفاء بوعده ببناء الإنسان

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صرح المستشار الطبي لمبادرة تحيا مصر لحماية المستهلك الدكتور حاتم نعمان، “أن مبادرة نور حياة، من أجل معالجة أمراض ضعف، وفقدان الإبصار الذي أطلقها رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، تعد رسالة تؤكد حرص السيد الرئيس على صحة المواطن المصري”.

وأوضح “أن مبادرة نور حياة التي سوف ينفذها صندوق تحيا مصر في كل محافظات جمهورية مصر العربية، تؤكد على صدق، ووفاء السيد الرئيس بعهوده ببناء الإنسان، والذي لا يتأتى إلا من خلال الاهتمام بصحة الإنسان”.

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وأضاف “إن المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، مثل مبادرة فيروس “سي”، وحملة التغذية السليمة، وعلاج السمنة وإنقاذ المشردين، ومدى النجاح الذي حققته حملة القضاء على فيروس “سي”، تعكس قدرة الدولة المصرية الغير مسبوقة في مكافحة الأمراض الخطيرة”.

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