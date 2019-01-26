توصية عالمية بفرض ضريبة على العبوات البلاستيكية

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وصل الوفد الوزاري المصري إلى القاهرة ، أمس الجمعة الموافق 25 يناير من العام الحالي 2019 ، بعد زيارة استمرت 4 أيام إلى العاصمة الألمانية برلين ومدينة كولن ، حيث ناقش الوفد الوزاري خلال زيارته ، التعاون في مجال إدارة المخلفات وصناعة السيارات الكهربية ، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال توطين التكنولوجيا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التنمية المحلية ، اقترحت شركات تدوير المخلفات التي اجتمع الوفد الوزاري المصري معها خلال زيارته الرسمية إلى ألمانيا ، فرض ضريبة على عبوات البلاستيك.

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وأضاف البيان ، أن الشركات الألمانية ناقشت تعزيز التعاون في مجال إدارة المخلفات ، وكذلك أهمية إشراك القطاع الخاص في تحمل المسؤولية ، خاصةً الشركات التي تستند في أنشطتها على مدخلات من البلاستيك ، عن طريق تطبيق ضريبة غير مباشرة على الشركات ، على كل عبوة بلاستيك تدخل إلى السوق ، على أن يتم توجيه عائدها ، إلى عملية تدوير البلاستيك.

ومن المقرر أن يعد الوفد الوزاري ، تقريرا لرفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وإطلاع المهندس مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الزيارة ، على أن يتضمن التقرير أهم النتائج والتوصيات التي خلصوا إليها.

الوفد الوزاري شدد على أهمية البدء في إنشاء البنية التحتية لمنظومة المخلفات ، وكذلك إعادة تأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات الموجودة في المحافظات ، وإضافة خطوط جديدة ، لافتا إلى أهمية الاستمرار في عملية إصلاح المعدات الموجودة في المنظومة ، وغلاستعانة بمعدات جديدة لبعض المصانع ، وفقا لأحدث التكنولوجيات في هذا المجال ، والتي شاهدوا بعضها في زيارة برلين وكولن وفربوتال.

وأوضح بيان وزارة التنمية المحلية ، أن الزيارة شهدت إبداء عدد من الشركات الألمانية المتخصصة في مجال المخلفات ، رغبتها واستعدادها للدخول في السوق المصري ، والتعاون وتقديم المشورة الفنية ، خاصة فيما يخص إنشاء وتنفيذ المدافن الصحية ، ما يساعد بصورة كبيرة في الحد من التدهور البيئي ، ويؤثر بشكل إيجابي على الناتج القومي.

وتحدثت الشركات كذلك ، عن أهمية الآثار الإيجابية لتدوير المخلفات ، وأهمية رفع كفاءة قطاع الجمع للمخلفات ، وكذلك الاعتماد على تكنولوجيا الفصل من المنبع للمخلفات بأنواعها ، موضحة أن منظومة جمع ونقل وتدوير ومعالجة المخلفات في ألمانيا خدمة عامة ، ويساهم الفصل في المنبع في تخفيض التكلفة التشغيلية للمنظومة ، بينما يتحمل المواطن الألماني في المتوسط ما لا يقل عن 150 يورو سنويا ، للجمع المنزلي في العديد من المناطق ، فضلا عن تكلفة نظافة الشوارع ، التي يتحملها ملاك العمارات والمحلات التجارية.

كما شهدت الزيارة كذلك ، عقد الوفد المصري مجموعة من اللقاءات ، مع عدد من وزراء الحكومة الألمانية ، وعلى رأسهم وزيرة البيئة وحماية الطبيعة الألمانية ، ووزير الدولة للاقتصاد والطاقة الألماني ، أولريش نوسباوم ، كما اجتمع الوفد الوزاري أيضا ، مع عدد من الشركات الألمانية العاملة في مجال إدارة المخلفات ، سواء تلك التابعة للدولة أو القطاع الخاص ، في برلين وكولن وبون ، مثل شركة BSR المعنية بتقديم خدمات النظافة في برلين ، وشركة ريموندس العالمية ، وشركة جلوبال إنترتك ، وشركة بلاك فورست سوليوشن ، وشركة RKD ، وتحالف «إيكو سيتي» ، وشركة Avg في مدينة بون المتخصصة في تدوير المخلفات وإنتاج الكمبوست والبيوجاز والطاقة.

ضم الوفد الوزاري المصري ، اللواء محمد سعيد العصار ، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة ، اللواء محمود شعراوي ، وزير التنمية المحلية ، الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، حازم الظنان ، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات.