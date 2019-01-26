تفاصيل زيارة السيسي لمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

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أجرى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي صباح اليوم السبت جولة تفقدية، قام خلالها بتفقد العديد من المواقع الإنشائية القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تضمنت فعاليات الزيارة تفقد “مدينة الفنون والثقافة”، بما فيها “دار الأوبرا الجديدة”، حيث اطلع السيد الرئيس على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات.

كما استمع السيد الرئيس خلال فعاليات الزيارة إلى شرح حول تطورات العمل الجاري في مدينة الفنون والثقافة القائمة في العاصمة الإدارية الجديدة، وقامت بتقديم شرح الموقف التنفيذي للمشروعات القائمين على التنفيذ.

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صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، “أن رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي تفقد مدينة الفنون والثقافة، والتي يتم إقامتها، تبعًا لأعلى المواصفات العالمية، وأرقى التصميمات المعمارية لتصبح منارةً للإبداع الفني والفكري والثقافي، حيث سوف تقام على مساحة تقدر بحوالي مائتين وسبعة عشر فدان”.

وأضاف “إن مدينة الفنون والثقافة، سوف تضم عدداً من المسارح، وقاعات العرض، والمكتبات، والمتاحف، والمعارض الفنية لجميع أنواع الفنون التقليدية، والفنون المعاصرة من الموسيقى، والرسم والنحت، والمشغولات اليدوية وغيرها، من الفنون المتنوعة”.

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