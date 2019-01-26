كيفية الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيًا.. تسجيل قراءة العداد اونلاين

Advertisements

زادت خلال الفترة السابقة شكاوى المواطنين بسبب ارتفاع فاتورة الغاز الطبيعي، يوضح موقع مصر 365، خطوات الاستعلام عن الفاتورة الغاز الطبيعي، ومعرفة كيفية تسجيل البيانات الخاصة بقراءة عداد الغاز الطبيعي بطريقة إلكترونية.

أتاحت “شركة بتروتريد”، طريقة من أجل الاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعي عبر مواقع الإنترنت، كذلك تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي، أو إرسال شكوى بخصوص فاتورة الغاز، أو العداد، أو قيمة استهلاك الغاز الطبيعي، وخصوصاً في حالات تأخر مرور قارئ عداد الغاز الطبيعي، أو تأخر المحصل الشهري لفترة طويلة.

Advertisements

الخطوات المطلوبة لتسجيل بيانات العداد والاستعلام عن فاتورة الغاز الطبيعى

أعلنت “شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد”، وهي الشركة المسؤولة عن توصيل الغاز الطبيعي إلى كافة المواطنين في جمهورية مصر العربية، كيفية الاستعلام عن فواتير الغاز، وطريقة معرفة القيمة المالية المطلوبة على كل فاتورة ، خصوصاً في حالات تراكم فواتير الغاز الطبيعي، وعدم مرور قارئ العداد أو المحصل الفواتير بصفة دورية.

كما أوضحت الشركة طريقة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي اون لاين عن طريق الإنترنت، عبر موقع الشركة أو طريقة تقديم الشكاوى، والمقترحات إلى الشركة عن طريق الخطوات التالية:

زيارة موقع شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد.

سوف يظهر لك أربعة اختيارات هى:

استعلام برقم مشترك.

إدخال قراءة وشكوي أو مقترح.

كما يمكن إدخال الرقم القومى.

يتم اختيار الخانة المناسبة وهي: “فرعي، شقة، عمارة، بلوك، قطاع، يومية”.,

اختيار المنطقة الخاصة بالفرع التابع لك.

الضغط على “اعرض الفواتير” سوف تظهر جميع الفواتير المطلوب سدادها ومدون بها القيمة المالية، ومعدلات استهلاك الغاز الطبيعي حسب اخر قراءة للعداد.

إدخال قراءة استهلاك الشهر

يتم بنفس الطريقة السابقة الخاصة بالاستعلام عن الفاتورة، والضغط على كلمة “أعرض”، الخطوة الاخيرة من أجل تسجيل “قراءة عداد الغاز الطبيعي” عبر الإنترنت، يتم تسجيل الرقم القومى الصحيح لصاحب الفاتورة، وبعد المرور بنفس الخطوات السابقة فى الخانة الأسفل ثم الضغط على كلمة “إرسال”.

كيفية تسجيل مقترح أو شكوى عن الغاز الطبيعي

يتم اختيار خانة تسجيل الشكاوى، أو تسجيل المقترحات، يتم يتم الضغط على كلمة “أعرض” من أجل إدخال البيانات اللازمة، أو تسجيل الشكوى، وفي حالة وجود مشكلة في “فاتورة الغاز الطبيعي”، أو في حالة زيادة غير منطقية يمكنكم الاتصال عن طريق الخط الساخن الخاص بالشركة لخدمة العملاء من أي هاتف محمول على الرقم التالي “1122”، أو عن طريق إرسال الشكاوى عبر البريد الإلكترونية التالي: “info_petrotrade@yahoo.com – info@petrotrade.com.eg “.

أقرا المزيد الاستعلام عن فواتير مياه الشرب لـ شهر سبتمبر 2018