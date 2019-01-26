بنك القاهرة يٌجري تعديلات على حسابات التوفير ويقسمها إلى 5 شرائح

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أصدرت إدارة بنك القاهرة قرارا مطلع شهر يناير الجاري ، بموجبه يتم إجراء تعديلات على حساب التوفير وتقسيمه إلى خمسة شرائح بدلا من شريحة واحدة لاحتساب الفائدة على غرار بنكي الأهلي ومصر.

وتم إجراء نظام الشرائح بحسابات التوفير بناء على تباين نسبة الفائدة بين الشرائح، حيث تزيد كلما ارتفع الحساب ودخل في الشريحة الأعلى بحساب التوفير، وكذلك حسب دورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

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وقرر بنك القاهرة، أنه لن يتم احتساب اَي فائدة على الشريحة التي يقل رصيدها عن 5001 جنيه مقارنة بألف جنيه سابقا.

وأوضح مصدر ببنك القاهرة ، أن أسعار الفائدة على الشرائح الجديدة ستتراوح بين 6.75% إلى 13% وهي أعلى نسبة احتساب فائدة في الشريحة الخامسة.

وفي السطور التالية يوضح لكم موقع “مصر 365” قيمة كل شريحة في حساب التوفير وحدود الفائدة المحتسبة لها وهي كالتالي:

الشريحة الأولى:

هي الشريحة الأقل من 5001 جنيه، وهذه الشريحة لا يتم حساب أي فائدة عليها في البنك.

الشريحة الثانية:

تبدأ باحتساب الفائدة من أول 5001 جنيه إلى 100 ألف جنيه، تبلغ الفائدة 6.75% على العائد الشهري أو 7% على العائد ربع السنوي أو 7.25% على العائد نصف السنوي أو 7.5% على العائد السنوي.

الشريحة الثالثة:

تبدأ الشريحة الثالثة من حساب التوفير من مبلغ 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه، وتتراوح الفائدة بين 8% على العائدال شهري أو 8.5% على العائد ربع السنوي أو 9% على العائد نصف السنوي أو 9.5% على العائد السنوي.

الشريحة الرابعة:

تبدأ الشريحة الرابعة من حساب التوفير، من مبلغ مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، وتتراوح الفائدة بين 9.5% على العائد الشهري، أو 10% على العائد ربع السنوي، أو 10.5% على العائد نصف السنوي، أو 11% على العائد السنوي.

الشريحة الخامسة:

تبدأ الشريحة الخامسة من حساب التوفير، من مبلغ فوق 2 مليون جنيه بفائدة 11.5% على العائد الشهري، أو 12% على العائد ربع السنوي، أو 12.5% على العائد نصف السنوي أو 13% على العائد السنوي.

وكان بنك القاهرة قد أبقى على أن يكون الحد الأدني لفتح الحساب عند 500 جنيه و25 و30 جنيهًا لإصدار بطاقة خصم مباشر (الديبت) و50 جنيهًا كل 3 أشهر مصاريف فتح وخدمة الحساب.

جدير بالذكر أن كلا من البنك الأهلي ومصر قد قررا تقسيم حساب التوفير إلى نظام شرائح من العام الماضي، لتقليل أعباء الفائدة على حساب التوفير ، فضلا عن تحفيز العملاء على إيداع مدخراتهم في الودائع طويلة الأجل مثل الشهادات الادخارية الثلاثة سنوات.