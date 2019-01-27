اسكان البرلمان توصي بتشكيل لجنة لمتابعة المشروعات المتوقفة

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صرحت لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان المصري خلال فعاليات اجتماعها الذي عقد اليوم تحت رئاسة المهندس علاء والي، وأمرت اللجنة البرلمانية بتشكيل لجنة من نواب محافظة الجيزة، وكذلك ممثلين عن “الجهاز التنفيذي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي”، من أجل عرض الخطة الاستراتيجية لمشاريع مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الجيزة.

مع وضع اقتراحات خاصة بالحلول، من أجل الإنتهاء من المشروعات المتوقفة بسبب قلة الاعتمادات المالية، جاء تلك المناقشة من قبل اللجنة لعدد من “طلبات الإحاطة” الخاصة بشأن مشاكل مياه الشرب والصرف الصحي في بعض مناطق محافظة الجيزة، وتوقف أعمال الصرف في بعض المشروعات بها. ​

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