المركزي: تراجع سعر الدولار و اليورو والاسترليني و 4 عملات عربية أخرى أمام الجنيه

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اعلن البنك المركزي المصري، أن اليوم الأحد، الموافق 27 يناير، شهد تراجع وانخفاض لبعض أسعار صرف العملات االأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، بلغت قيمة الانخفاض أما الجنيه بين 4 قروش و46 قرشا بمنتصف تعاملات اليوم مقارنة بمستوياتها في الصباح، وذلك بعد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه بنحو 14 قرشا في البنك الأهلي المصري.

كما انخفضت أسعار شراء العملة الإنجليزية، الجنيه الإسترليني أمام العملة المحلية، بنحو 18 قرشا عند البيع،حتى أصبح يسجل 23.05 جنيه للشراء و23.46 جنيه للبيع، مقابل 23.23 جنيه للشراء و23.64 جنيه للبيع.

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ولم تسلم عملة الاتحاد الأوربي من الانخفاض ، حيث تراجع اليوم سعر اليورو 16 قرشا عند البيع، حيث سجل 19.94 جنيه للشراء و20.27 جنيه للبيع، مقابل 20.10 جنيه للشراء و20.43 جنيه للبيع.

ونجد أن الورقة الخضراء كان لها حظًا هي الأخرى في هذا التراجع في الأسعار، إذ انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي نحو 14 قرشًا في البنك الأهلي بمنتصف التعاملات مقارنة بمستواه في الصباح، حتى سجل 17.65 جنيه للشراء، و17.75 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار قد شهد خلال تعاملات اليوم اليوم هبوطًا كبيرًا، بعدد من البنوك في منتصف التعاملات، ويرجع هذا إلى زيادة إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الجنيه للاستثمار في أدوات الدين والبورصة بالعملة المحلية، وهذا ما ذكره مصدر مصرفي اليوم.

أما عن العملات العربية فهي الأخرى تراجعت أمام الجنيه اليوم، بلغ نحو 4 قروش فقط، وهو تراجع طفيف، مقارنة بتراجع العملات الأجنبية الأخرى.

حيث هبط سعر الدينار الكويتي أما الجنيه بقيمة بلغت 46 قرشا عند البيع، ليسجل 58.16 جنيه للشراء و58.52 جنيه للبيع، مقابل 58.63 جنيه للشراء و58.98 جنيه للبيع.

وكذلك شهد الريال السعودي انخفاض بلغ نحو 4 قروش، حتى وصل إلى 4.72 جنيه للشراء و4.74 جنيه للبيع، مقابل 4.76 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع في الصباح.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي، تراجعا امام الجنيه المصري بنحو 4 قروش عند البيع، حيث سجل 4.81 جنيه للشراء و4.83 جنيه للبيع، مقابل 4.84 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع.

كما شهد سعر الريال القطري هبوطًا بلغ نحو 4 قروش، حيث بلغ 4.58 جنيه للشراء و4.87 جنيه للبيع، مقابل 4.62 جنيه للشراء و4.91 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن طارق عامر محافظ البنك المركزي، كان قد صرح خلال مقابلة مع وكالة بلومبرج، الثلاثاء الماضي، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تحركًا بشكل أكبر في الفترة المقبلة، يأتي ذلك بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب.

وخلال اللقاء أكد عامر ، أن البنك المركزي ملتزم بضمان وجود سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، لافتًا إلى أن استقرار أسعار الصرف خلال الفترة الماضية إلى تحسن في الحساب الجاري، بسبب زيادة التحويلات، والسياحة والصادرات، والتحسن في التصنيف الائتماني لمصر.

كما صرح مصدر مطلع بالبنك المركزي، أمس الأول، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.

وأوضح المصدر، أن شهر يناير الجاري يشهد تدفقًا من العملة الصعبة، بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.