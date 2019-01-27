إطلاق خدمة الأحوال الجنائية عبر مكاتب البريد اليوم

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صرح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، “تم الإعلان اليوم عن إطلاق خدمة الأحوال الجنائية عبر مكاتب الهيئة القومية للبريد، والتي تتضمن خدمة الفيش والتشبيه، وإصدار شهادة التحركات، وذلك فى إطار خطة التطوير التى تشهدها الهيئة”.

وأوضح الوزير، “أنه بالإضافة إلى تطوير خدمة الأحوال المدنية عبر البريد والخاصة بإعادة إصدار شهادة الميلاد والوفاة والرقم القومى، ووثيقة الزواج والطلاق وغيرها، حيث سوف يتم إتاحة توصيل تلك الخدمات إلى المنازل”.

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ويجدر هنا الإشارة إلى قيام الهيئة القومية للبريد بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية المصرية حيث يتيح هيئة البريد توصيل الإصدارات التي سوف يتم استخراجها من قبل الجهات التابعة إلى وزارة الداخلية المصرية إلى المواطنين عن طريق “بوابة الحكومة الإلكترونية”.

وأوضحت الهيئة القومية للبريد أن هذا البروتوكول يأتى فى إطار دعم خطط الدولة المصرية من أجل تسهيل حصول المواطنين للخدمات الإلكترونية، في إطار استكمال خطة البريد المصري من أجل تطوير “الخدمات الجماهيرية”.

إلى جانب ترسيخ الدور المجتمعي الذي تقوم به الهيئة القومية للبريد، بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية من أجل التيسير على المواطنين من أجل الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئة بالعاون مع وزارة الداخلية عبر مكاتب البريد المصري المنتشرة في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية.

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