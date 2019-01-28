مصر تحقق المعدل العالمي في حربها ضد مرض الجذام

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عقدت “منظمة الصحة العالمية” ووزارة الصحة والسكان المصرية احتفالية اليوم الأحد بمناسبة “اليوم العالمى لمرض الجذام”، وتضمن فعاليات الاحتفالية عقد اجتماع رفيع المستوى مع بعض من المتخصصين في مرض الجذام بكافة محافظات جمهورية مصر العربية.

وتناول الاجتماع مناقشة الوضع الراهن لمرض الجذام داخل الدولة المصرية، والجهود المبذلة من قبل الدولة المصرية من أجل الحد من مرض الجذام، وقد نجحت بالفعل تلك الجهود في الوصول إلى النسب العالمية وهي “أقل من حالة لكل عشرة آلاف مواطن مصري”.

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أعلنت منظمة الصحة العالمية فى تقرير الصادر اليوم أن الدولة المصرية قد سجلت، فى آخر إحصائية لمرض الجذام ما يقارب من أربعمائة وسبعة حالة جذام جديدة خلال عام 2018، حيث تكمن مشكلة المرض فى التأخر، وإهمال علاجه، والذي من الممكن أن يؤدى إلى حدوث تشوهات فى الأطراف والوجه.

وأضاف تقرير منظمة الصحة العالمية “أحيانا يؤدي مرض الجذام إلى حدوث قرح في القرنية، مما يؤدى لفقدان البصر، وكل هذه المضاعفات لا تختفي بعد علاج المرض، ويعيش بها المريض طوال حياته مما يؤثر بالسلب عليه وعلى المحيطين به، وخصوصاً إن كان المريض من الأطفال، وهذا يؤكد على أهمية الكشف المبكر عن المرض، وضرورة العلاج المبكر قبل ظهور أعراضه المتأخرة، ومضاعفاته، وخاصة في حالة وجود علاج فعال للقضاء عليه، والذي توفره الدولة المصرية بشكل مجاني من خلال عيادات وزارة الصحة”.

أشار ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية الدكتور جون جبور ، “أن المنظمة تدعم جميع برامج الصحة من أجل الحفاظ على حياة صحية للمواطنين وتقوم المنظمة بدعم برنامج مكافحة الجذام بتوفير الأدوية اللازمة للعلاج بالإضافة إلى دعم برامج التدريب والتوعية وسوف تستمر المنظمة في دعم البرنامج من أجل القضاء نهائيا على المرض وتحقيق الأهداف المرجوة منه”.

تتعاون منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة المصرية، ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالمرضى من أجل العمل على وضع خطة عمل من أجل رفع الوعي بمرض الجذام و مضاعفاته و القضاء عليه بحلول عام 2020، و تقديم كافة أوجه الرعاية التأهيلية المناسبة لمن يعانون من مضاعفات مرض الجذام.

حققت جمهورية مصر العربية أكثر من انتصار فى حربها ضد مرض الجذام حيث أنها حققت المعدل القومي العالمي، وهو أقل من حالة لكل عشرة آلاف مواطن مصري، على مستوى جمهورية مصر العربية خلال عام 1994 وعلى مستوى المحافظات خلال عام 2004 وعلى مستوى الوحدات الصحية خلال عام 2014.

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