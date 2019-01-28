9 مراكز دائمة لعلاج فيروس سي على نفقة الدولة بالجيزة

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صرحت وكيل وزارة الصحة والسكان بالجيزة الدكتورة هناء سرور، “أنه تم الانتهاء من تشكيل الهيكل التنظيمي لكافة العاملين، وأعضاء الفريق الإداري، والفريق الطبي بكافة مراكز العلاج لفيروس سي، المكون من مدير طبي، و مدير مالي، ومدير إداري، و مدخل بيانات، وصيدلي الأول الذين تم اختيارهم من قبل وزارة الصحة”.

وأشارت “أنه تم تحديد مراكز علاج فيروس سي على نفقة الدولة، مدى الحياة وهم تسعة مراكز علاج، وهم كتالي:

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مستشفى أم المصريين العام مستشفى بولاق العام. مستشفى أوسيم المركزى. مستشفى الوراق المركزي. مستشفى العياط المركزي. مستشفى مبارك المركزي. مستشفى الحوامدية العام. مستشفى الصف المركزي. مستشفى الواحات البحرية.

وأوضحت “أنه تم شرح كيفية التنظيم والتنسيق بين مراكز العلاج والجهات العليا مثل وزارة الصحة، والمديرية التابعة لها هذه المراكز، وكذلك شرح أهم الإجراءات المتبعة لاستقبال المرضى الايجابين لاختبار فيروس سي أثناء مبادر القضاء على فيروس سي”.

وأشارت سرور “إلى أن هدف هذه المراكز العلاجية لفيروس سي، هو استيعاب أكبر عدد من المرضى تحت مظلة العلاج بمنظومة اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وتسهيل إجراءات التقييم على المرضى”.

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