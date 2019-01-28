وزير التموين: التسعيرة الجبرية “مخالفة للدستور” ولا يمكن تنفيذها الآن

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صرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، “إنه لا يستطيع تنفيذ التسعيرة الجبرية خلال الوقت الراهن”.

وأضاف الوزير، ” لم يعد لها محل لأسباب واقعية، نحن لا تستطيع تسعير ما لا ننتجه، ولا نتحكم في تكلفته”.

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وجاءت تلك التصريحات من الدكتور علي المصيلحي خلال كلمته خلال مشاركته في فعاليات اجتماع “لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان المصري التي عقدت اليوم تحت رئاسة النائب محمد كمال مرعى.

أوضح الوزير “أنه لا يجوز بناء على الدستور والقوانين المنظمة للعمل التجارى أن يتم تحديد أسعار من جانب الحكومة”، وتابع حديثه “هناك قانون أصدره مجلس النواب المصري يتيح بعد عرض الوزير المختص على مجلس الوزراء أن تحدد الحكومة أسعار منتجات معينة لمدة معينة، ولفترة معينة في حالة طارئة”.

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