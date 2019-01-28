تعرف على حقيقة سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها

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تداول البعض في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، خبرا يفيد أن وزارة الإسكان تنوي سحب وحدات الإسكان الاجتماعى والاقتصادية من ساكنيها بالقوة، وهو الأمر الذي أثار تساؤلات عن إذا ما كان هذا الخبر حقيقة أم شائعة.

ولذلك قام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، بتتبع الأمر وتواصل مع مسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتى بدورها أوضحت أن تلك الأنباء غير صحيحة بالمرة،.

وأكدت الوزارة أنه لا صحة لسحب أى وحدات سكنية تتبع مشروعات الإسكان الاجتماعى من ساكنيها المستقرين بها، والملتزمين بضوابط وشروط المشروع التى أقرها قانون الإسكان الاجتماعى.

وأوضحت وزارة الإسكان أن هذا النوع من السكن – والذى توفره الدولة لمحدودى الدخل والشباب – يأتى فى إطار جهود الدولة فى التخفيف عن المواطنين وتوفير سكن لائق لهذه الشريحة، وأن كل ما يتردد بشأن سحب جميع الوحدات من حاجزيها مجرد شائعات ت أشارت وزارة الإسكان أن تلك الشائعات تستهدف إثارة غضب مستحقى وحدات الإسكان الاجتماعي.

وأصافت الإسكان أنها استحدثت مزايا مختلفة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، أهمها إمكانية تقسيط المقدم للوحدة السكنية على 30 شهرًا، تخفيفًا من الأعباء التى كانت تمثل تحديًا واضحًا أمام المواطنين فى دفع إجمالى مقدم الوحدة دفعة واحدة

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