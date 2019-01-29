بعد توجيهات السيسي.. ٥ آلاف جنيه وحول سيارتك للغاز الطبيعي

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اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع كلا من وزير الإنتاج الحربيّ، ووزير التجارة والصناعة، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، وممثل الكلية الفنية العسكرية، وذلك لبحث وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم إلى العمل بالغاز الطبيعيّ.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع وتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعيّ، بدلا من البنزين وكذلك التحوّل للسيارات الكهربائية.

وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء، على ضرورة تسخير الإمكانات المتاحة في الدولة للعمل فيما يخص ملف تحويل السيارات للغاز الطبيعي؛ نظرًا لما سيحققه ذلك من توفير الوقود ومصادر الطاقة للدولة، بالإضافة إلى أهمية ذلك في تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة،لافتًا إلى أن لهذا المشروع الكثير من الفوائد البيئية ، ولذلك تم التكليف بزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعيّ.

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وفي السطور التالية يعرض لكم موقع “مصر 365” كيفية تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعيّ بدلا من العمل بالبنزين وما هي الشروط المطلوبة لذلك.. تابع الأتي:

– خطوات تحويل سيارتك من العمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي

عند تحويل سيارتك للعمل بالغاز الطبيعيّ بديلا عن البنزين فإنك لن تخضع سيارتك إلى أي تعديلات في نظامها الأساسي، فقط سيتم تركيب (محبس التموين، المنظم، جهاز الحقن، عداد ضغط الغاز، خط ضغط الغاز العالي، مجموعة تصريف تسريب الغاز، أسطوانة الغاز، محبس الأسطوانة، قاعدة لتثبيت الأسطوانة، مفتاح تحويل الوقود من البنزين أو السولار للغاز، ومحبس غلق وقود البنزين).

وعند عملية التحويل يجب عليك عرض السيارة على المختصين للتأكد من أنه تم توفير وسيلة حماية لدائرة الكهرباء بالسيارة، وصمامات التسرب الزائد والحماية من الضغط الزائد، ومحبس لإغلاق الأسطوانة لعزلها عن كامل السيارة.

– المستندات المطلوبة لتحويل سيارتك للعمل بالغاز

1- صورتان لبطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

2- صورتان من رخصة السيارة بمدة سريان لا تقل عن شهر من تاريخ التعاقد.

3- إيصال مرافق حديث “كهرباء – غاز – مياه” باسم مالك السيارة.

4- استمارة فحص مجانية، متوفرة داخل مراكز تحويل السيارات.

كذلك هناك نظام التحويل بالتقسيط، إذ أنه في حالة أراد مالك السيارة تقسيط قيمة التجهيزات، يضاف إلى الشروط السابقة “ضامن”، ويجب أن يكون صلة قرابته بالمتعاقد من الدرجة الأولى، وبشرط أن يقدم صورة من بطاقته الشخصية وإيصال مرافق باسمه.

– القيمة المالية لتحويل سيارتك للعمل بالغاز

أما عن القيمة المالية التي تتطلبها عملية تحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين، فهي تتراوح بين 5 آلاف و7 آلاف جنيه، حسب سعة الأسطوانة، والتي تتوفر بفئتين (60 لتر – 70 لتر)، ذلك وفقًا للتعريفة المعلنة من قبل شركة “غازتك” للغازات الطبيعية.

الأضرار التي ربما تحدث للسيارة عند استخدام الغاز الطبيعي

رغم ما يحققه استخدام “الغاز الطبيعي” المستخدم للسيارات من توفير، لأن المتر المكعب الواحد منه قيمته جنيهان فقط، أي ما يعادل كفاءة لتر من البنزين أو السولار، إلا أن شبهات الإضرار بالمحرك ومنصة السيارة تلاحقه منذ أقرته الحكومة في عام 2006، فهل هذه الاتهامات حقيقة أم شائعات؟

يؤكد أحد خبراء السيارات أن “الغاز الطبيعي” له أضرار بالفعل عند استخدامه بشكل غير صحيح، تتمثل في تآكل أسطوانات المحرك والصمامات، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الكبريت الناتجة عن احتراق الغاز مقارنة بالبنزين والسولار.

كما أن قدرة المحرك على السحب تقل عند استخدام الغاز الطبيعي بسبب انخفاض مستويات الكربون الملينة لأجزاء المحرك، بالإضافة إلى ثقل أسطوانة الغاز التي تصل إلى 100كجم عند ملئها، ما يؤدي إلى مزيد من الضغط على المحرك، وبذلك يقل عمره الافتراضي.

إلا أن المهندس هشام رضوان، رئيس مجلس إدارة “شركة جاسكو”، أكد في تصريحات صحفية، أن استخدام الغاز الطبيعي آمن على السيارات، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله عن أضرار الغاز على السيارات “مجرد شائعات”.

كيف يمكن تجنب السلبيات المحتملة من استخدام “الغاز الطبيعي”؟

1- عند شراء سيارة جديدة أو إخضاع محرك السيارة لـ”عمرة” تجنب استخدام الغاز الطبيعي قبل قطع مسافة 5 آلاف كيلو متر.

2- عند بدء تشغيل المحرك استخدم البنزين أو السولار أولاً، ثم التحويل للغاز عند وصول المحرك إلى درجة الحرارة المناسبة.

3- قبيل إيقاف عمل المحرك يتم التحول كذلك للبنزين أو السولار لثوانٍ، ومن بعد يمكن إيقاف التشغيل.

4- لتقليل ثقل السيارة قدر الإمكان يمكن الاستغناء عن الأوزان غير الضرورية بالسيارة، لمعادلة الوزن القائم للسيارة والذي يتحمله المحرك عند الجر، أو طلب تركيب الاسطوانة المصنعة من الفيبرجلاس الأخف وزنًا عند التحويل.

جدير بالذكر، أن عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي متوفرة ومنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ويبلغ عددها ١٨٦ محطة تتواجد في ٢٢ محافظة، هذا حسبنا ذكر نائب رئيس الشركة القابضة للغازات، مضيفا أنه جاري العمل على ضم 4 محافظات أخرى، بالإضافة إلى 71 مركزًا لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد السيارات التي تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود بديلعن البنزين بلغ نحو 260 ألف سيارة، ويبلغ متوسط الاستهلاك السنوي لها حوالى 455 مليون م3.​