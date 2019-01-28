حقيقة دمج شعبتي العلمي والأدبي بنظام التعليم الجديد العام المقبل

Advertisements

تداولت بعض من صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن دمج لشعبتي الأدبي والعلمي لمرحلة الثانوية العامة بداية من العام القادم 2019/2020.

قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهة المختصة في هذا الصدد وهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أفادت أن تلك الأنباء غير صحيحة.

Advertisements

وأوضحت وزارة التربية والتعليمن “أنه لا صحة على الإطلاق لدمج شعبتي العلمي والأدبي لمرحلة الثانوية العامة مع بداية من العام الدراسي القادم 2019/ 2020، وأن نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية بنظام التعليم الجديد بشعبتيها العلمية والأدبية مستمر كما هو دون أي تغيير”.

وشدد الوزارة على أن كل ما يتردد في هذا الصدد يعد مجرد شائعات تستهدف إثارة بلبلة وقلق أولياء الأمور والطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم “أنه سوف يتم الاكتفاء بالشعبتين العلمي والأدبي دون تقسيم الشعبة العلمية إلى علمي علوم وعلمي رياضيات”، ولفتت الوزارة “أن السنة الأولى لنظام الثانوية العامة المعدل سوف تكون تجريبية لهذا النظام المعدل، وأنه جاري العمل على تدريب المعلمين على الاستخدام الصحيح لتلك المنظومة التعليمية الجديدة ليتم تحويل دور المعلم إلى دور المرشد والميسر للطلاب بدلًا من الملقن”.

أقرا المزيد حقيقة إلغاء 40% من مناهج الفصل الدراسي الثاني للثانوية العامة