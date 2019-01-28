حقيقة إزالة جميع عقارات منطقة نزلة السمان لصالح مستثمر عربي

Advertisements

قامت بعض من المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، بتداول أنباء حول تزعم تهجير أهالي نزلة السمان، والعمل على إزالة جميع عقارات المنطقة تمهيدًا لبيعها لأحد المستثمرين العرب.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهة المختصة في هذا الصدد وهي محافظة الجيزة، والتي أعلنت عن نفيها لصحة تلك الأنباء، وأكدت “أنه لم يتم إزالة سوى أربعة عقارات مخالفة، لقوانين البناء والآثار، وغير حاصلة على تراخيص من الجهات المختصة، وهي عقارات خالية من السكان وتقع في حرم منطقة الأهرامات”.

Advertisements

وأضافت “أنه لا توجد أي نية من أجل بيع تلك الأراضي حيث أن تلك تعد منطقة أثرية، وأن ما تم تداوله من مقاطع فيديو هي مقاطع مجتزأة، من أجل إثارة غضب الرأي العام المصري، كما أن كل ما يتردد حول هذا الصدد، يعد مجرد شائعات، تستهدف الإضرار بالصالح العام، والتأثير بشكل سلبي على السياحة في تلك المنطقة”.

وأضافت محافظة الجيزة “أن أصحاب العقارات المخالفة، لم يلتزموا بحدود الحرم الأثري لمنطقة الأهرامات، وقاموا بالتعدي عليه بالبناء وتعلية عدد من العقارات، مما يؤثر بشكل سلبي على المظهر العام للمنطقة الأثرية، ويشوه المنطقة الأثرية التي لا يوجد لها مثيل بالعالم”.

وأكدت المحافظة “أن جميع أعمال الإزالة للمباني المخالفة، قد تمت تبعًا للقانون، ولم تمتد إلى أي مباني مأهولة بالسكان، وأن الإزالة قد تمت بالتعاون مع وزارة الداخلية، ووزارة الآثار”.

أقرا المزيد الحكومة توضح حقيقة نقل آثار للمتحف المصري الكبير داخل سيارات غير مجهزة