محافظة القاهرة توضح حقيقة وجود تصدعات وشروخ بـ كوبري المطار

Advertisements

تداولت المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن ظهور شقوق، وتصدعات في كوبري حي النزهة.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهة المختصة في هذا الصدد وهي محافظة القاهرة لمعرفة مدى صحة تلك الأنباء، وأكدت المحافظة نفيها بشكل تام لصحة تلك الأنباء.

Advertisements

وأكدت محافظة القاهرة “أنه لا يوجد أي تصدعات وشروخات بكوبرى المطار، وأنه سليم من الناحية الفنية، وآمن بشكل تام”، وأوضحت “أن ما يتم تردديه من أنباء عن وجود شقوق وتصدعات بكوبري حي النزهة تعد مجرد شائعات”.

وشدد المحافظة أنه بمجرد تداول تلك الأنباء تم على الفور تشكيل لجنة هندسية من أجل فحص الكوبرى، وتبين عدم وجود أي خطورة على الكوبرى”، وأكدت المحافظة “على أن كل ما يُثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات تستهدف إثارة الذعر والقلق بين المواطنين”.

وأشارت محافظة القاهرة “أن ما يظهر بالصور المتداولة لكوبري حي النزهة على أنها شقوق كبيرة هو في حقيقة الأمر فواصل موجودة في تصميم الكوبرى تسمى فواصل التمدد، وأن الشقوق الأخرى تعد شقوق سطحية طبيعية في الطبقة الخارجية “المحارة”، بسبب عوامل التعرية ويتم معالجتها بشكل دوري”.

أقرا المزيد تعرف على حقيقة سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من ساكنيها