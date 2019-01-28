المالية توضح حقيقة فرض ضرائب على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي

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تداولت بعض من وسائل الإعلام، والمواقع والصفحات الإلكترونية بعض من الأنباء عن وجود دراسة أو نية لدى وزارة المالية المصرية من أجل فرض ضرائب على حسابات موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.

قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالتواصل الجهة المختصة في هذا الصدد وهي وزارة المالية المصرية، ومن أجل توضيح مدى صحة تلك الأنباء، وأعلنت الوزارة عن رفضها لصحة تلك الأنباء.

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وأوضحت وزارة المالية المصرية “أنه لا صحة لفرض ضرائب على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها “موقع فيس بوك”، وأن تلك الحسابات الإلكترونية هي خدمة مجانية تقدمها هذه المواقع إلى جموع المواطنين، ولن يتم فرض ضرائب عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب الرأي العام المصري”

لفتت وزارة المالية أيضا “إلى أن هناك دراسة لمشروع قانون الضرائب على الإعلانات الإلكترونية فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، وبمقتضى هذا المشروع، سوف يتم فرض ضريبة على المعلنين الذين يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإعلان عن منتجاتهم”.

وأضافت الوزارة “أنه فور الانتهاء من مشروع القانون سوف يتم عرضه على الجهات المعنية، وعلى البرلمان المصري، وعلى منظمات المجتمع المدني وذلك تبعًا لما هو متبع في كافة مشاريع القوانين”.

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