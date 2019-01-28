الصحة توضح حقيقة هدم مستشفى الجلاء للولادة وطرد المرضى منها

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أثارت عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن هدم مستشفى الجلاء للولادة وطرد المرضى منها تمهيدًا لهدمها.

وقام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع الجهة المختصة في هذا الصدد وهي وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قطعي.

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وأكدت وزارة الصحة والسكان “أنه لا صحة لهدم مستشفى الجلاء، وطرد المرضى منها”، وشددت الوزارة “أن المستشفى مسجلة من المباني التراثية طبقًا للقانون رقم مائة وأربعة وأربعين لعام 2006، وبناءً عليه لا يمكن هدمها”.

وأشارت وزارة الصحة والسكان أنها حريصة كل الحرص على توفير كافة الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية والطبية، وأن كل ما يتم تداوله من أنباء في هذا الصدد تعد مجرد شائعات الغرض منها إثارة غضب الرأي العام المصري.

وشددت وزارة الصحة والسكان “أن مستشفى الجلاء التعليمي لم تتعرض لأي انهيارات إنشائية، وتعمل بكامل طاقتها”، وأوضحت “أن المستشفى تعرضت لهزات أرضية بسبب أعمال الحفر بخط مترو الأنفاق أسفل المستشفى، ولكنها لم تسبب في أي أضرار إنشائية للمبني”.

وأضافت الوزارة “أنه تم تشكيل لجنة هندسية مكونة من المحافظة وشركة المترو واستشاريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة موقع المستشفى عن طريق مجسات للتأكد من سلامة المبنى”.

وأكدت الوزارة “أنها تحرص على سلامة المرضى فقد تم إخلاء المكان الذي تعرض للهزات الأرضية، وهو جزء من مبنى الاستقبال، إلى حين الاطمئنان على سلامة المبنى بشكل تام، وورد تقرير هندسي خاص بسلامة المبنى”.

وأوضحت الوزارة “أنه تم اتخاذ إجراءات احترازية من أجل زيادة الاطمئنان منها نقل أقسام الأطفال ورعاية الأطفال إلى مكان آخر للمستشفى بعيدا عن المكان، الذي يتعرض للاهتزاز”، وأكدت أيضا “أن كافة أقسام مستشفى الجلاء تعمل بكامل طاقتها”.

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