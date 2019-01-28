حقيقة غلق الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية

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تداولت بعض المواقع والصفحات الإلكترونية، أنباء تفيد بغلق الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية.

قام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الشرقية، ‏والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت المحافظة “أنه لا صحة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي بنطاق محافظة الشرقية، وأن الطريق يعمل بكامل طاقته وحركة سير السيارات به طبيعية دون أي توقف”.

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وشددت المحافظة “أن كل ما يثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين”.

وأشارت محافظة الشرقية إلى “أن الطريق الدائري الإقليمي يعد واحدًا من أهم المشروعات في مجال الطرق، حيث يبلغ إجمالي طوله أربعمائة كيلومتر، ويتقاطع مع عدد من الطرق الرئيسية الرابطة للمحافظات، ويستهدف التخفيف من الضغط والتكدس المرورى غير الطبيعي بالقاهرة، كما يعمل على زيادة الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا حيث يستوعب الشاحنات التي تزيد حمولتها على خمسة أطنان”.

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