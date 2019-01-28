العدل توضح حقيقة منع الأجنبيات المتزوجات من مصريين من حضانة أبنائهن

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أُثارت مواقع التواصل الاجتماعي أنباء حول رفض ضم أبناء الأجنبيات المتزوجات من مصريين لحضانتها.

وقام المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بالتواصل مع الجهة المختصة وهي وزارة العدل، والتي نفت صحة تلك الأنباء، وأكدت “أنه لا صحة على الإطلاق لمواجهة الأجنبيات المتزوجات من مصريين أي صعوبات في ضم أبنائهن، وأن قرارات ضم الأبناء تُنفذ وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الإطار دون النظر لجنسية الأم الطالبة للضم”.

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وشدد وزارة العدل المصرية “أن كل ما يثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات تهدف إثارة قلق، وبلبلة الرأي العام،”، وأوضحت “أنها تعمل على احترام كافة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان بوجه عام والمعنية بحقوق المرأة والطفل بوجه خاص، وأن جميع الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة لشئون الأسرة الصادرة في هذا الصدد، يتم تنفيذها بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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