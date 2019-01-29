عمرو موسى عن تعديل الدستور.. أوافق ولكن بهذه الشروط

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صرح رئيس لجنة الخمسين التي قامت بوضع الدستور المصري الراهن، وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق الدكتور عمرو موسى، “إنه لا يعارض مسألة تعديل الدستور المصري، ولكن بشروط يجب توافرها أولًا”.

جاءت تصريحات الدكتور عمرو موسى، أثناء لقائه عبر برنامج “الحكاية”، الذي يتم بثه عبر القناة الفضائية “MBC مصر”، وأوضح “إن الدستور المصري هو الوثيقة الأساسية للحكم، أقسم عليه رئيس الجمهورية وينظم الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

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وعلق على الآراء التي تطالب بتعديل الدستور المصري الراهن، حيث قائلًا: “هناك العديد من الآراء التي تتحدث عن تعديلات هنا وهناك، كما تم كتابة مقالات في هذا الشأن، ولكن لا يوجد لقاء واضح أو نقاش بين المواطنين والدولة، أو في البرلمان المصري حول الشأن”.

ولفت موسى “إلى أن مسألة تعديل الدستور المصري يتم فتحها عبر طلب رئيس الجمهورية، أو من خلال موافقة خمس أعضاء البرلمان المصري و اقتراحهم بإجراء هذا التعديل”.

وأضاف، “هناك آليات، وضمانات واضحة وضعها الدستور المصري، خاصة مسألة التعديل، ومن المهم أن يحافظ الدستور على الحقوق والحريات، وذوي الاحتياجات الخاصة والمواطنين بصفة عامة، ولابد الحفاظ على النصوص الخاصة بالعدالة الاجتماعية”.

وأوضح “أنه من الضروري أن يتم التعديل في إطار ما نص عليه الدستور، عبر الحوار الوطني والقومي، لبناء الحياة السياسية المصرية على قاعدة من الحوار والتفاهم والوفاق الوطني، ولن تتحرك مصر بالقسوة أو القوة”.

وأشار “سامع أن ده هيتم خلال أيام أو أسابيع قادمة، ولابد أن يبنى على تفاهم وطني، وجلسات استماع رسمية البرلمان المصري، من الاتحادات والأحزاب السياسية، ويوفقوا أو يعترضوا شرط البعد عن “التهريج”، بسبب حساسية وأهمية هذا الموضوع، وإذا كان هناك تعديل فهذه هي الآلية”.

وأنهى عمرو موسى حديثه “أنه من الهام أن تكون الجلسات مفتوحة، ولست جلسات سرية، وإن يكون هناك حوار صريح، وواضح، دون فرض أي شيء على أحد، ولا يوجد أي مشكلة في تعديل الدستور، ولكن يتم تبعاً ما تحدثت عنه، ولو تحدثنا عن تعديل مادة معينة فلابد من السؤال عن المبررات والأسباب، ونسمع الجميع دون التسفيه من رأي الآخر، وربما يكون هناك خيارات أفضل يطرحها هذا النقاش”.

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