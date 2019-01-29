الأزهر يعلن موعد التسجيل إلكترونيًا لامتحانات الثانوية لأول مرة

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أعلن الأزهر الشريف عن بدء تسجيل استمارات التقدم لامتحانات “الشهادة الثانوية”، للعام الدراسي الجاري 2018/ 2019، على أن يتم تسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكتروني، وذلك للمرة الأولى، يوم السبت القادم الموافق الثاني من فبراير، وذلك لمدة شهر كامل.

صرح رئيس المعاهد الأزهرية الشيخ علي خليل، “إن تسجيل الاستمارات الخاصة بطلاب الثانوية، سوف يبدأ السبت القادم، ويستمر لمدة شهر، عبر البوابة الإلكترونية للأزهر، يوميًا من تمام الساعة التاسعة صباحًا، وحتى تمام الساعة الخامسة مساءًل، ماعدا يوم الجمعة من كل أسبوع”.

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وأضاف، “يمكن لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، تسجيل استمارات التقدم إلى الامتحان من المنازل للمرة الأولى، دون الذهاب إلى معاهدهم مثلما كان يحدث خلال الفترات السابقة، في إطار العمل على تخفيف الأعباء عن الطلاب، وحرصاً على عدم ضياع وقت المذاكرة”.

وأوضح، “أن البوابة الإلكترونية للأزهر قد قامت بنشر فيديو توضيحي لكافة الطلاب، عن طريقة تسجيل الاستمارات عبر الإنترنت”، وأشار “إلى أنه بعد انتهاء الطالب من التسجيل يقوم بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده”.

من جانبه، طالب الشيخ علي خليل قطاع المعاهد الأزهرية، طلاب الشهادة الثانوية بضرورة الانتهاء من عمل بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، من أجل تسجيل استمارة “الشهادة الثانوية” بها.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن قطاع المعاهد الأزهرية قد قام بنشر فيديو توضيحي عبر موقعه الإلكتروني، يوضح طريقة تسجيل طلاب الشهادة الثانوية لاستمارة التقدم للامتحانات، التي سوف تبدأ بإدخال الطالب إسمه متبوعا بالرقم القومي الخاص به، وكلمة سرية لا تقل عن ستة أرقام، يسجل الطالب بعدها الدخول، ويملأ البيانات الخاصة به وبمعهده، ويضع رقم هاتفه الشخصي، ورقم منزله.

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