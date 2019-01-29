مدبولي لرئيس أورانج: نسعى لتنفيذ مشروعات جديدة مع الشركة في مصر

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التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، ستيفان ريتشارد، رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لشركة أورانج العالمية، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وفى بداية اللقاء أشاد مدبولى باستثمارات شركة أورانج في مصر، كونها واحدة من كبريات الشركات العالمية التي تعمل في مجال الاتصالات، وأكد على أن مصر تتطلع لزيادة التعاون مع الشركة من خلال زيادة استثمارات شركة أورانج في مصر في مجالات متعددة من التي توليها الشركة اهتماماً في خطط التوسع المنتشرة حول العالم.

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وأردف رئيس الوزراء أن المباحثات المهمة التي أجراها الرئيس السيسي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس تناولت عدة مقترحات بزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر بما فيها استثمارات شركة أورانج.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس شركة أورانج أكد على أن الشركة تسعى بشكل كبير إلى زيادة استثماراتها الحالية في مصر، وتعمل خلال الفترة القادمة على زيادة الاستثمارات في مجالات جديدة، وأشار في هذا الصدد إلى توقيع الشركة اتفاقية تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية في منطقة بنبان بأسوان، بالإضافة إلى اتفاقية أخرى مع وزارة التضامن الاجتماعي للمساعدة في توفير وظائف في القرى الأكثر احتياجاً والأشد فقرا.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس شركة أورانج أبدى استعداد الشركة لتقديم كل سبل المساعدة الممكنة لمصر في تنظيم كأس الأمم الأفريقية 2019، لاسيما أن أورانج هي ثاني أكبر الرعاة الرسميين لبطولات كرة القدم الإفريقية.

وأعرب رئيس شركة أورانج عن سعي الشركة لتدشين تعاون جديد مع مصر في مجال الصحة، عن طريق تعزيز استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الصحية، على غرار ما قامت به الشركة في عدد من الدول.

أما ثالث المجالات التي تم تناولها فى اللقاء مع رئيس شركة أورانج فكانت تتعلق بالأمن المعلوماتي وسبل تأمين شبكات الإنترنت ضد عمليات القرصنة، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك وحدات متخصصة من الفنيين المدربين في هذا المجال، مشيداً بالإمكانيات التي يمتلكها أيضاً الفنيون المصريون العاملون بالشركة في مصر.

وفى نفس السياق رحب رئيس الوزراء بمجالات التعاون التي ذكرها رئيس شركة أورانج، وأكد على أنه سيوجه الوزراء المعنيين بالتواصل مع الشركة لتفعيل هذه التوصيات واستكشاف مجالات جديدة ومختلفة للتعاون مع شركة أورانج.

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