عاجل | قد تدفع غرامة البناء المخالف مرتين لهذه الأسباب

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استقر اليوم مجلس النواب في جلسته العامة لاستكمال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء على أن يكون الحد الأدنى لقيمة غرامة البناء للمتر 50 جنيهًا، والحد الأقصى للمتر المخالف 2000 جنيهًا، وجاء ذلك ضمن المادة الخامسة من مشروع القانون بعد نقاش كبير حول قيمة المتر.

وفي ذات السياق، تابع موقع مصر 365 تصريحات المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب عن غرامة البناء المخالف، حيث أوضح سيادته أنه في حال صدور حكم قضائي أو غرامة لبناء مخالف لن يحول دون تقدمه للتصالح مرة أخرى ودفع قيمة غرامة جديدة لتقنين أوضاع هذا البناء وفقًا لمشروع قانون التصالح مع المباني المخالفة الذي ناقشه البرلمان أمس.

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وأكد “مروان” في تصريحاته أن من صدر ضده حكم قضائي أو غرامة بشأن بناء مخالف سيكون ملزمًا بتقنين وضعه بموجب مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء حيث لا يعني الحكم القضائي تقنين الوضع.

وعلل سيادته ذلك بأن الحكم القضائي جاء بموجب عقوبة متعلقة بالمخالفة وليس تقنينًا للمخالفة.