تفاصيل فعاليات اجتماع الحكومة اليوم.. مدبولي يشيد بتصريحات صندوق النقد الدولي

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استهل رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولى اليوم، فعاليات اجتماع الحكومة، بتهنئة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وجميع الضباط والجنود، وكافة العاملين في الوزارة، بمناسبة “عيد الشرطة”.

وتوجه رئيس الحكومة المصرية بالشكر إلى كافة قيادات وضباط وزارة الداخلية المصرية عن الجهد الذي بذلوه من أجل الحفاظ على سلامة وأمن الدولة المصرية، بجانب رجال وقيادات القوات المسلحة المصرية.

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كما أعرب رئيس الوزراء المصرية عن إشادته بالتصريحات التي أعلنتها مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، واشار “إلى أهمية تلك التصريحات إذ تصدر للمرة الأولى على لسان مديرة الصندوق، وهو ما يعكس تقدير هذه المؤسسة التمويلية الدولية المؤثرة لخطوات الإصلاح الاقتصادى بمصر”.

وأكد “أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى هذا الملف”، وأوضح “إلى أن هذا التصريح كان له مردود إيجابى عالمي كبير”، وأضاف مدبولى “أن هناك اقبالًا من المؤسسات والشركات العالمية على التواجد بمصر، والاستثمار بها”.

ولفت “إلى أن هناك نظرة ايجابية لمصر، وما يحدث بها من نمو، وإصلاحات اقتصادية”، وأكد “مهمتنا أن نبنى على هذه الثقة، من خلال لقاءاتنا مع المسئولين العالميين، ورجال الاقتصاد، وعلينا أن نبذل الجهد فى عدد من الملفات المهمة، منها على سبيل المثال ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر الذى يوليه الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا، ومن ثم يجب أن نأخذ خطوات سريعة فى مثل هذه الملفات من خلال الوزارات المختصة، وأن يكون كل وزير حريصًا على وضع هذه الملفات فى أجندة أولوياته”.

وبالنسبة إلى ملف العلاقات الخارجية، أعرب رئيس الحكومة المصرية عن إشادته بزيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الهامة إلى جمهورية مصر العربية، وما تم خلالها من توقيع عدد من الاتفاقيات بين الدولة المصرية، والدولة الفرنسية في العديد من المجالات، من أجل دفع التعاون الثنائي بين الدولتين، كما شهدت الزيارة عقد “المنتدى الاقتصادي المشترك”، من أجل بحث فرص التعاون الاقتصادى وجذب الاستثمارات الفرنسية إلى الدولة المصرية.

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