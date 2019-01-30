تعرف على مواصفات الأمان العالمية للموافقة على تركيب سخان الغاز فى الحمام

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تدرج شركات الغاز الطبيعى بعض من الشروط المتعلقة بالناحية الفنية، والتي يتم وضعها تبعًا للمواصفات العالمية للأمان، وذلك من أجل الموافقة على تركيب “سخان الغاز الطبيعي” فى الحمام، وتعد من أهم تلك الشروط: “لا يقل مساحة الحمام عن ستة أمتار”.

ولكي يتم توفير كافة مواصفات الأمان والسلامة، ويقوم كافة الأشخاص باختيار المكان المناسب لتركيب السخان، وحتى لا يضطر الجميع إلى تغيير السباكة عند تركيب الغاز الطبيعي، وتقسيم السباكة من جديد، يقدم موقع مصر 365، شروط ومواصفات الأمان لتركيب سخان الغاز في الحمام.

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شروط ومواصفات الأمان لـ تركيب سخان الغاز في الحمام

يجب ألا تقل المساحة المكعبة، وهي “حاصل ضرب الطول في الارتفاع” للحمام عن 5.6 متر مكعب، من أجل ضمان توفر كمية مناسبة من الهواء للتنفس الآمن، بسبب ما يستهلكه السخان من أكسجين أثناء فترة عمله.

لا يصلح تركيب سخان الغاز فى الحمام، أو تركيبه المطبخ فى حال إذا كان سقف المكان من الخشب، حيث أن بعض شركات الغاز الطبيعي، تطلب تجليد السقف بالصاج أو الاستانليس وبعض الشركات لا تقبل التركيب فى تلك الحالة.

يجب ألا تقل المسافة بين البلاط، والسقف فى الحمام عن 2.4 متر، مع إمكانية تركيب السخان فى ارتفاعه المناسب، “بأن تكون شعلات النار فى مستوى النظر”، وتبقى مساحة بينة وبين السقف تكفى لتركيب المدخنة.

السخانات المصممة للعمل بدون مدخنة، “أغلب السخانات الستة لتر”، تكون مصممة للعمل بدون مدخنة لا يتم تركيبها فى الحمام نهائيًا.

يجب أن يكون موضع تركيب السخان قريبا من “المنور”، أو من الشارع بما لا يبعد عن ثلاثين سم من أجل تركيب المدخنة، وضمان الخروج الكامل لكافة عوادم احتراق الغاز الطبيعي إلى خارج الحمام.

يراعى ألا يكون السخان قريبا من الدُش لتجنب تأثر السخان من المياه المتناثرة من استخدام الدش.

يراعى ابتعاد سخان الغاز الطبيعي، عن شفاط الهواء لتجنب تأثر الأجزاء البلاستيكية أو احتراقها للشفاط بسبب “الصهد”، الناتج من عمل السخان. وإبعاد السخان عن المشاكل المحتملة في حالة حدوث ماس كهربى أو مشاكل تتعلق بالكهرباء في الشفاط، ونفس الكلام بالنسبة إلى مفاتيح وبرايز الكهرباء.

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