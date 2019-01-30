تدشين المرحلة الثانية للقضاء على قوائم الانتظار بمشاركة 157 مستشفى

Advertisements

صرحت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد عن تدشين المرحلة الثانية من “مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي” من أجل القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية، والتدخلات العاجلة”.

جاءت تصريحات وزير الصحة والسكان خلال مؤتمر صحفي، عقدت فعالياته في مقر مجلس الوزراء المصري، وأكدت “ان المتوسط من أجل إنهاء قوائم الانتظار أربعمائة حالة يوميًا ،وتشمل أمراض القلب، وزراعة القوقعة، وجراحة العيون، والأورام، والمخ، والأعصاب، والعمود الفقري”.

Advertisements

وأوضحت الوزيرة “إلى إن هناك مائة وسبعة وخمسين مستشفى، تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار وهم كافة مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة كما أن هناك دعما من البنك المركزي المصري بما يقارب من مليار جنيهًا مصريًا”.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان “إلى أن هيئة الرقابة الإدارية” تعد شريك رئيسي في نجاح المبادرة موجهة الشكر لهم على مجهوداتهم، من خلال تواجد ومتابعة أعضائها بصفة يومية، سواء في الغرفة المركزية للمبادرة أو فى كافة المحافظات، والإشراف المستمر على المنظومة، إلى جانب قيامهم بإعادة هيكلة المنظومة وتذليل كافة المعوقات، والعقبات التي تواجه سير العمل”.

أقرا المزيد إنجاز 300% من المستهدف خلال مبادرة القضاء على قوائم الانتظار فى العمليات الحرجة