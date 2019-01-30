بسبب الإقبال الكثيف.. مد ساعات العمل بمعرض الكتاب أيام الخميس والجمعة والسبت

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أعلن الدكتور هيثم الحاج على رئيس الهيئة العامة للكتاب، أنه نظرًا للإقبال الكثيف على معرض القاهرة الدولي للكتاب بمقره الجديد بالتجمع الخامس، أنه قد تقرر مد ساعات العمل بالمعرض أيام الخميس والجمعة والسبت، تيسيرا على المواطنين فى عطلات نهاية الأسبوع.

وأكد رئيس هيئة الكتاب فى تصريحات صحفية، أن المعرض ينتهى فى موعده الخامس من فبراير المقبل ولا نية لتمديده.

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تجدر الإشارة إلى أن فعاليات الدورة الـ50 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدأت يوم 22 يناير الجارى وسوف تنتهى يوم 5 فبراير المقبل، وتحل جامعة الدول العربية “ضيف شرف” المعرض، بينما يأتى سهير القلماوى وثروت عكاشة “شخصيتا المعرض”.