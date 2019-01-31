لجنة الإسكان: لن يتم التصالح في مخالفات البناء التي تقع بعد صدور القانون

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ذكر النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن التصالح مع أصحاب الأبنية المخالفة سيطبق عليهم بتوقيع غرامات قيمتها تبدأ من 50 جنيهًا للمتر وتصل حتى 2000 جنيه، وأضاف مؤكدًا أنه: “لن يتم التصالح في مخالفات البناء التي تقع بعد صدور قانون مخالفات البناء الذي ينتظر موافقة البرلمان حاليًّا”.

وخلال حواره مع برنامج “مساء dmc”، أمس الأربعاء، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك لجانًا تضم مُقيِّمين عقاريين ستتولى تحديد قيمة الغرامات على الأبنية المخالفة، والشخص الذي يشغل الوحدة هو مَن يسدد مقابل التصالح أو الغرامة.

وأشار النائب علاء والي، إلى أنه سيتم تحسين المرافق والأوضاع المعيشية بالمناطق التي تحتوى على أبنية مخالفة من أموال التصالح والغرمات، وبالتالي سيكون الشاغلون وساكنو هذه المناطق هم المستفيدين.

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وافق مجلس النواب فى جلسته العامة الأخيرة، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، على نص مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فى مجموعه، تمهيدا لأخذ الموافقة النهائية عليه فى جلسة لاحقة لأنه من القوانين التى تشترط أغلبية الثلثين من أعضاء المجلس.