قرار جمهوري بإقامة مجتمع عمرانى جديد بطول طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي

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أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الخميس، الموافق 31 يناير، القرار الجمهوري رقم 61 لسنة 2019، والذي بمقتضاه يتم إعادة تخصيص مساحة 59417.77 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، بجهة طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد.

وحسب القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، سيقوم رئيس مجلس الوزراء برفع تقريرًا تفصيليًا إلى رئيس الجمهورية ، يوضح ما تم من أعمال وتكليفات ومعوقات التنفيذ كل ثلاثة أشهر على الأكثر.

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