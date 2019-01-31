الصحة: مستشفى الجلاء ترجع لممارسة تقديم الخدمات الطبية بكامل طاقتها

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كشف مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، الموافق 31 يناير، أنه تم استعادة النشاط الطبي الكامل فى تقديم الخدمة الطبية بمستشفى الجلاء التعليمى ،هذا بعد صدور التقارير الهندسية التى تؤكد سلامة المبنى المخصص للعلاج المجانى.

وأوضح الدكتور محمد فوزى، نائب رئيس هيئة المستشفيات التعليمية فى بيان له منذ قليل، إنه تم التأكد من أمان العاملين والمترددين علي المبنى بعد ثبوت سلامته.

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وأشار فوزي إلى أنه تم تشغيل الاستقبال بكامل طاقته التشغيلية وتوافد خلال ساعات قليلة 80 حالة أطفال ونساء وتم تشغيل غرف العمليات وإجراء العمليات الجراحية”

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أوردت في بيان سابق لها أن مستشفى الجلاء التعليمي لم تتعرض لأي انهيارات إنشائية وتعمل بكامل طاقتها،لافتة إلى أن المستشفى تعرضت لهزات أرضية بسبب أعمال الحفر بخط مترو الأنفاق أسفل المستشفى، ولكنها لم تسبب في أي أضرار إنشائية لمبني المستشفى.

وعلى أثر ذلك تم تشكيل لجنة هندسية مكونة من المحافظة وشركة المترو واستشاريين من كلية الهندسة جامعة القاهرة لمعاينة موقع المستشفى عن طريق مجسات للتأكد من سلامة المبني.

وأكدت الوزارة أنه حرصاً منها على سلامة المرضى فقد تم إخلاء المكان الذي تعرض للهزات الأرضية، وهو جزء من مبنى الاستقبال، وذلك لحين الاطمئنان على سلامة المبنى تماماً وورود التقرير الهندسي.