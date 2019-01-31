مصرع السائق وإصابة 17 أخرين في انقلاب أتوبيس “هندسة عين شمس” بدهب

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لقى سائق أتوبيس نقل سياحي مصرعه وأصيب 17 طالب بهندسة عين شمس ، فى حادث انقلاب اتوبيس رحلات بدهب بمحافظة جنوب سيناء ، وقد تحرر محضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .

وكان اللواء أحمد أبوعقيل ، مدير أمن جنوب سيناء قد تلقى بلاغا، اليوم الخميس، الموافق 31 يناير، يفيد انقلاب اتوبيس رحلات كلية هندسة جامعة عين شمس على بعد 4 كيلو من دهب فى اتجاه منطقة نويبع ، وهو ما أسفر عنه مصرع السائق وإصابة 17 آخرين بإصابات ، وتم نقلهم لمستشفى دهب العام ، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف لموقع الحادث وعدد من القيادات الأمنية ، حيث تبين من التحريات الأولية أن عجلة القيادة اختلت فى يد السائق ، مما أدى لانقلاب الاتوبيس.

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ومن ناحيته أكد الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، استقرار حالة جميع طلاب كلية الهندسة الذين تعرضوا لحادث عندما تعرض الأتوبيس الذى يقلهم إلى حادث انقلاب على الطريق الدولى “دهب – نويبع”.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الرحلة تم تنظيمها بمعرفة الطلاب من مجموعة أصدقاء وبدون إخطار إدارة الكلية، كما أكد انتقال أستاذ بكلية الهندسة وبعض أسر الطلاب للاطمئنان على حالة الطلاب.

وأضاف عزت أن الجامعة قامت بترتيب إجراءات المبيت للطلاب الليلة بمدينة شرم الشيخ، كذلك تم ترتيب إجراءات عودتهم غدا صباحا إلى القاهرة.

وأوضح مصدر بوزارة الصحة والسكان ، أن جميع المصابين قد غادروا المستشفى، باستثناء 3 حالات لشاب وفتاتين لا يزالون تحت الرعاية الطبية تم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى.

تجدر الإشارة إلى أن الحادث أسفر عن مصرع السائق وإصابة عدد من الطلاب وتم نقل جميع المصابين لمستشفى شرم الشيخ الدولى لتلقى العلاج.