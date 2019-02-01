انفوجراف.. الحكومة المصرية تنفي 10 شائعات أثارت الجدل خلال أربعة أيام

Advertisements

قام المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصري بنشر بيان توضيحي، خاص بعدد من الموضوعات التي تم إثارتها خلال الأيام السابقة داخل أوساط المجتمع المصري.

وتم إصدار البيان التوضيحي بناء على تكليف صادرة من قبل رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، في إطار استمرار الجهود التي يقوم بها المركز الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء المصري، في متابعة ورصد الموضوعات التي تثير حالة من الجدل داخل أوساط المجتمع المصري عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وعبر المواقع الإخبارية المختلفة، إلى جانب متابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف العمل على توضيح وإظهار الحقائق بشكل كامل الخاصة بتلك الموضوعات.

Advertisements

رصد المركز الإعلامي عدد من الشائعات والموضوعات خلال الفترة من الثامن والعشرين من شهر يناير السابق، وحتى الأول من شهر فبراير الجاري لعام 2019.

حقيقة.. تخفيض أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة

صرح المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عن نفيه ما تردد حول إلغاء “تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة”، كما أعلن المركز الإعلامي أيضا عن نفيه لما تم إثارته حول تخفيض أعداد المستفيدين من العلاج على نفقة الدولة.

وأكد المركز “أنه لا صحة على الإطلاق من أجل تخفيض أعداد أو استبعاد أي مواطن مستحق من قوائم العلاج على نفقة الدولة، وأن الدولة المصرية تحرص بشكل دائم على توفير الخدمات الطبية والصحية لكافة المواطنين، وخصوصاً لفئة المواطنين الغير قادرين”.

حقيقة.. تداول أدوية فيروس “سي” منتهية الصلاحية بالمستشفيات الحكومية

أعلن المركز الإعلامي عن نفيه لما تم إثارته بشأن تداول أدوية “فيروس سي” منتهية الصلاحية في بعض من المستشفيات الحكومية.

حقيقة.. اختفاء أدوية الضغط والسكر من الصيدليات

كما أعلن المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري عن نفيه ما تم تداوله من أنباء حول اختفاء أدوية السكر والضغط من كافة الصيدليات، وأكد المركز “عدم صحة ارتفاع أسعار الأدوية نسبة 600%”، ولفت إلى “أن الدولة المصرية حريصة كل الحرص على توفير كافة الأدوية بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع”.

حقيقة.. إلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة

كما أعلنت وزارة الصحة والسكان “أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء تطبيق منظومة التأمين الصحى الجديدة، وأن الوزارة تجرى خلال الوقت الراهن بإجراء كافة الاستعدادات من أجل البدء في تطبيق المنظومة الصحية الجديدة بمحافظة بورسعيد كتجربة أولية، على أن يتم تعميمها بعد نجاح التجربة، في كافة محافظات جمهورية، مصر العربية”، وشددت الوزارة “أن كل ما يُثار فى هذا الشأن يعد مجرد شائعات تستهدف التقليل من جهود الدولة في تطوير قطاع الصحة”.

حقيقة.. ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة 600%

كما نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري لشائعة ارتفاع أسعار الأدوية بنسبة مئوية تصل إلى 600% في الأسواق والصيدليات، وأكد المركز “أنه لا صحة على الإطلاق لزيادة أسعار الأدوية 600% عن سعرها الأصلي، وأن أسعارها الحالية كما هي لم يطرأ عليها أي تغيير”.

وأضاف “أن أى زيادة فى سعر أى دواء لا تتم إلا بعد موافقة لجان التسعير التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية، من أجل مراجعة للسعر العادل، وأن كل ما يتردد حول هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب المواطنين وإحداث البلبلة للرأي العام”.

حقيقة..تحميل الطالب 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار التابلت المدرسي

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري ما تردد من أنباء خاصة بتوفير وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قطع غيار جهاز التابلت بمبلغ عشرين ألف جنيه، وأكدت الوزارة “أنه لا صحة لتحميل الطالب مبلغ قدره عشرين ألف جنيه كرسوم لقطع غيار جهاز التابلت في حالة إتلافه”.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم “أنه في حالة كسر الجهاز أو إتلافه يمكن للطالب الحصول على جهاز آخر بحسب بنود بوليصة التأمين التي يتوجب على ولي أمر الطالب الحصول عليها من أي من مكاتب البريد”، وأشار إلى “أن كل ما يتردد من أنباء حول دفع آلاف الجنيهات شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب الطلاب وأولياء الأمور وتشويه النظام التعليمي الجديد”.

حقيقة.. إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالتابلت لهذا العام

ونفى المركز ما تردد حول إلغاء الكتاب المدرسي واستبداله بالتابلت هذا العام، كما نفى تحميل الطالب 20 ألف جنيه كرسوم لقطع غيار التابلت المدرسي.

حقيقة.. خصخصة هيئة مترو الأنفاق

ونفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري ما تم إثارته من أنباء حول خصخصة هيئة مترو الأنفاق، كما تم نفي أنباء طرد الحكومة المصرية لأهالي مثلث ماسبيرو دون تعويض.

حقيقة.. زيادة رسوم نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج

تم تداول العديد من الأنباء خلال الفترة السابقة عن زيادة رسوم نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج، وقد قامت المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري بنفي تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، وأضاف أن أنباء زيادة رسوم نقل جثامين المصريين المتوفين بالخارج إلى سبعين ألف جنيهًا مصرياً تعد أنباء غير صحيحة.

أقرا المزيد فيديو جراف: الحكومة توضح حقيقة 8 شائعات أثارت الجدل في مصر