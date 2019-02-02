اليوم.. انطلاق فاعليات أسبوع شباب الجامعات الـ 12 بجامعة كفر الشيخ

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تنطلق عصر اليوم السبت، الموافق 2 فبراير، فاعليات أسبوع شباب الجامعات الـ12 والذي يعقد لأول مرة بجامعة كفر الشيخ، تحت شعار “بالعلم والمعرفة ننطلق نحو البناء”، ووهذا بمشاركة 5 آلاف طالب وطالبة من مختلف الجامعة المصرية.

وقد توافدت وفود جميع الجامعات المشاركة وتم إنهاء إجراءات التسكين بالأماكن المحددة لكل جامعة سواء للطلاب أو الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين، وتستمر فعاليات الأسبوع حتي يوم الخميس الموافق 7 فبراير الجاري.

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ويفتتح فاعليات إسبوع شباب الدكتور ماجد عبدالتواب القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، عصر اليوم، والذي أكد أن الجامعة قد أنهت كافة الاستعدادات لعقد أسبوع شباب الجامعات بجامعة كفرالشيخ لأول مرة، وأنه تم التنسيق بين الجامعة والمحافظة ومختلف الجهات الأخري لاستقبال أسبوع شباب الجامعات الـ 12 خصوصا أنه يقام في عام التعليم وبعد حصول جامعة كفرالشيخ علي المركز الأول علي مستوي الجامعات المصرية في عام 2018 خلال المسابق الرئاسية، منوها بأن شباب الجامعات المصرية سوف يلتقون للتنافس الإيجابي وتعزيز روح الانتماء والتعاون والمشاركة بين الجامعات.

ومن ناحيته، لفت الدكتور علي أبوشوشة، نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أنه تم أمس الجمعة، تنظيم كرنفال بشوارع مدينة كفرالشيخ إحتفالا بأسبوع شباب الجامعات شارك فيه جميع الطلاب، مؤكدًا أن محافظة كفرالشيخ تسخر كل ما لديها من إمكانات لضمان نجاح أسبوع شباب الجامعات المصرية وظهوره بالمظهر المشرف لجميع أبناء محافظة كفرالشيخ والجامعة.

وأكد أبوشوشة، على أنه تم توفير كل الإمكانات المتاحة لظهور الفعاليات بالصورة اللائقة وبالشكل الذي يتناسب مع مكانة الجامعة، من حيث الشكل والمضمون، وذلك من خلال ملاعب متميزة لممارسة الأنشطة والمنافسات العلمية والثقافية والاجتماعية والمرافق الداعمة مثل المستشفيات، وأماكن الإقامة لهذا العدد الكبير من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين والتغذية الخاصة بهم والأنشطة المختلفة التي ستتم ممارستها خلال أسبوع شباب الجامعات علي ملاعب الجامعة.

الأنشطة التي تتضمنها مسابقات أسبوع شباب الجامعات

كما أكد الدكتور عبدالرازق الدسوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأن مسابقات أسبوع شباب الجامعات سوف تقام في المجالات الرياضية وتشمل تنس الطاولة “طلبة وطالبات”، واسكواش “طلبة وطالبات”، والمصارعة “طلبة وطالبات”، وكرة القدم للطلبة، وطائرة “طلبة وطالبات”، والثقافية بمجالات دورى المعلومات، والبحث والمقالات، ومجلات الحائط، والشعر، والنشاط الفنى بمجالات الفنون التشكيلية، والكورال والموسيقى، إلى جانب النشاط العلمى ويشمل ابتكارات علمية ومعرض علمي، والنشاط الإجتماعى ويشمل الطالب والطالبة المثالية، والشطرنج.

وتابع الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة، للدراسات العليا والبحث، أن أسبوع شباب الجامعات المصرية يعتبر مناسبة قومية يلتقى فيها المتميزون من الشباب من طلاب الجامعات المصرية للتنافس فى مختلف أنواع الأنشطة الطلابية، والثقافية، والعلمية، والأدبية، والبحثية، والكشفية، لتوسيع معرفة الطلاب وتبادل الخبرات وتعميق الصداقة بينهم.

وقال نائب رئيس الجامعة أن فقرات حفل الافتتاح ستبدأ في الساعة الثالثة عصرا، علي المسرح الكبير بالجامعة، تتضمن السلام الجمهوري، وتلاوة أيآت بينات من القرآن الكريم، وعرض مادة فلمية عن جامعة كفرالشيخ، ثم طابور عرض وفود الجامعات المشاركة في المسابقات، وبعدها كلمات الترحيب من رئيس الجامعة، ومحافظ كفرالشيخ، ورفع علم الدورة وأداء قسم الدورة، ثم دخول شعلة الدورة وإيقاد الشعلة وانطلاق الألعاب النارية وانصراف طابور العرض، وعرض الأداء لطلاب كلية التربية الرياضية، وحفل فني بغناء للمطربة كارمن سليمان والمطرب عماد كمال.