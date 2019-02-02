هيئة الاستثمار: 1560 شركة صينية تعمل بالسوق المصرية برأس مال يبلغ 854 مليون دولار

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ذكر مصدر مسئول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن عدد الشركات المؤسسة لديها لدولة الصين يبلغ 1560 شركة، مضيفًا أن رأس المال المصدر بلغ 854 مليون دولار ، و35 الف دولار وأن ترتيب الصين هوالـ 21 بين الدول المستثمرة في مصر.

وأضاف مصدر الهيئة، إنه وفقا للتوزيع القطاعي تعمل عدد 807 شركات في القطاع الصناعي ، و518 شركة في القطاع الخدمي ، و79 شركة في القطاع الانشائي و85 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ،و52 شركة في القطاع الزراعي و19 شركة بقطاع السياحة ، توفر 72612 فرصة عمل

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وذكرت الهيئة أنه وفقًا للتوزيع الجغرافي فقد تم تأسيس 766 شركة في محافظة القاهرة ، و357 شركة في محافظة الجيزة، و185 شركة في محافظة القليوبية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيشارك في قمة منتدى “الحزام والطريق للتعاون الدولي”، والتي من المقرر عقدها في العاصمة الصينية بكين في إبريل المقبل، وتسعى مصر الى زيادة التعاون الاقتصادى مع الصين.