المتحدث العسكري: القضاء على خلية إرهابية غرب البلاد وقتل 8 أفراد منها

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تمكنت القوات المسلحة بالمشاركة مع افراد من الشرطة المدنية، من ضبط خلية إرهابية والقضاء عليها غرب البلاد.

حيث أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، أن القوات المسلحة نجحت بالتعاون مع الشرطة المدنية، فى القضاء على خلية إرهابية بالظهير الصحراوى غرب البلاد.

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وأصدرت القوات المسلحة بيانا اليوم السبت، الموافق 2 فبراير، ذكرت فيه أنه استمراراً لجهود القوات المسلحة والشرطة المدنية فى مكافحة العناصر الإرهابية والإجرامية على كل الاتجاهات الاستراتيجية، وبناءً على معلومات استخباراتية مؤكدة بالتعاون مع قطاع الأمن الوطنى تفيد بتواجد خلية إرهابية بالظهير الصحراوى غرب البلاد تخطط لتنفيذ أعمال عدائية تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد، وبعد تحديد أماكن تواجدهم بكل دقة، استهدفت القوات الجوية البؤرة الإرهابية، مع قيام قوات مكافحة الإرهاب بتمشيط المنطقة.

وقد أسفرت العملية عن القضاء على 8 أفراد إرهابية شديدى الخطورة، وضبط آخرين، وتدمير 3 عربات دفع رباعى، ووكر بداخله كميات من الأسلحة والذخائر ومواد إعاشة .

وتواصل القوات المسلحة والشرطة المدنية جهودههما فى ملاحقة العناصر الإرهابية والإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلاد.