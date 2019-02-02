المالية: توقيع عقود إنشاء 24 مدرسة لغات بـ 7 محافظات بتكلفة استثمارية 650 مليون جنيه

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أعلنت وزارة المالية، انها وقعت اليوم السبت، الموافق 2 فبراير 8 عقود مع ثماني شركات استثمارية مصرية وعربية تعتبر هي باكورة الطرح الاول للمشروع القومي لبناء وتشغيل مدارس المشاركة المتميزة للغات والذي ينفذ باسلوب المشاركة مع القطاع الخاص P.P.P..

وأوضحت الوزارة في بيان لها انه بمقتضي هذه العقود، سيتم إنشاء نحو 24 مدرسة جديدة تضم (1000) فصل دراسي بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 650 مليون جنيه، على أن تقام هذه المدارس في مناطق جغرافية مختلفة في 7 محافظات وهي القاهرة والجيزة ودمياط والغربية والشرقية والقليوبية والمنوفية.

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ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هذه العقود تأتي ضمن جهود الحكومة للارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وإيجاد أطر جديدة وحديثة لتطوير جميع جوانب المنظومة التعليمية بما يخدم الفئات العريضة من المجتمع المصري المتطلعة لمستوي افضل، مضيفا أن هذا يأتي في إطار التزام الحكومة بتكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء المواطن المصري وفقاً لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية المتقدمة بالمشاركة المجتمعية الفعالة.

وأشار معيط إلي أن الوزارة حريصة علي دعم وتبنى رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من خلال الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص عبر المشاركة في ايجاد نوعية جديدة من مدارس اللغات المتميزة تلبية لرغبة أولياء الأمور ذوى الدخل المتوسط والراغبين في تعليم أولادهم بمدارس اللغات وبمصروفات دراسية تتلاءم مع مستويات دخولهم.

وأكد الوزير ان الدولة تدعم مشاركة القطاع الخاص في تحسين الخدمات العامة ولذا تعمل وزارة المالية علي جذب استثمارات القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وكفاءته التشغيلية في مجالات مختلفة.

من جانبه، قال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، أن هناك تهافت كبير من قبل المستثمرين على المشاركة بمشروع بناء المدارس، للفوز بالمناقصة الدولية حيث تقدم لوحدة المشاركة المركزية بوزارة المالية 81 شركة وتحالف مصري ودولي من اجل التأهيل المسبق للمشاركة في المشروع وقد أسفرت عمليات الفحص وتقييم القدرات الفنية والخبرة والملاءة المالية لتلك الشركات والتحالفات عن تأهيل 43 شركة وتحالف، فاز منها ثماني شركات مصرية وعربية، حيث قامت هذه الشركات والتحالفات الفائزة بتأسيس شركات جديدة يطلق عليها مسمي شركة المشروع لتتولي التنفيذ

وتابع “حنورة” في تصريح صحفي، أن مدة تنفيذ مشروع المدارس الجديدة تصل إلى (30) عاماً، حيث يقوم المستثمرون ببناء المدارس وتجهيزها للتشغيل وبداية العملية التعليمية للمراحل الدراسية التي ستمتد من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية، مشيرا إلى أنه فى نهاية مدة العقود التي تبلغ 30 عاماً سوف تنتقل ملكية المدارس إلى وزارة التربية والتعليم وبحالة إنشائية جيدة وفق مواد العقود مع تلك الشركات والتحالفات، والتي راعينا في اختيارها ان تتوافر لديهم اعلي معايير الكفاءة الفنية والمالية والخبرة العريضة في مجال انشاء وتشغيل مدارس اللغات.

وأكد رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية انه من المقرر أن يتم البدء في الطرح الثاني لنوعية مماثلة من المدارس في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم تستهدف طرح 1000 مدرسة خلال الفترة المقبلة، يتم طرحها تباعا وعلى أكثر من طرح فى اطار حرص الدولة على ضمان جودة العملية التعليمية والأنشطة الطلابية بما يخدم هدف النهوض بمستويات التعليم وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعى.