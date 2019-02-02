الداخلية تستعد لإطلاق بوابة “مرور مصر” لاستخراج تراخيص السيارت وتجديدها ودفع المخالفات

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تستعد الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، لإطلاق بوابة مرور مصر لتراخيص السيارات وتجديدها ودفع المخالفات قريبًا ، تسهيلا على المواطنين.

حيث كشفت مصادر أمنية، أن إدارة النظم والمعلومات تستعد لإطلاق بوابة مرور مصر لتراخيص السيارات وتجديدها ودفع المخالفات التى يرتكبها السائق، ويشمل الموقع تجديد كافة الرخص سواء السيارات أو الدراجات البخارية أقل من 2030 سي سي ، كما سيتم استخراج بدل الفاقد للرخص وشهادات البيانات.

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وأضافت مصادر أمنية أن إطلاق بوابة مرور مصر، تعتبر نقلة جديدة فى قطاع المرور من أجل تسهيل التزاحم على منافذ التراخيص داخل الوحدات المرورية بنطاق المحافظات و مديريات الأمن، في إطار جهود الوزارة في تخفيف الأعباء عن المواطنين وسائقى السيارات المختلفة بكافة القطاعات.

ولفتت المصادر الأمنية ، أن بوابة مرور مصر سوف تقوم بتقديم الكثير من الخدمات للمواطنين، حيث تسمح بتجديد الرخصة للمستخدم وسيكون له الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان ما أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور وذلك في حالة أن المركبة ليست في حالة فحص أو حظر و إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد إصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود.

وأوضحت المصادر، أن مقر بوابة مرور مصر، ستكون داخل موقع وزارة الداخلية لتقديم الخدمات اللازمة للقطاعات الخدمية سواء الجوازات أو المرور أو الأحوال المدنية ، كذلك ستتضمن البوابة رصد للمخالفات المرورية بشكل إلكترونى و سيوقع مخالفات انتظار خاطئ سيتم التقاطها بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة على الطرق ، وإرسالها لغرف العمليات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالف.

وحسب المصادر، فإنه ستقوم الإدارة العامة للمرور، خلال الفترة المقبلة بإرسال المخالفات التى ترتكبها السيارات على الهاتف المحمول الخاص بصاحب السيارة، وسوف توضح الرسالة لصاحبها نوع المخالفة التى حدثت من السيارة والمكان والساعة التى تمت فيها المخالفة كذلك قيمة الغرامة المستحقة عن تلك المخالفة والحد الأدنى لها، وذلك فور تسلم نيابة المرور المخالفة من الإدارة العامة لمرور القاهرة و الجيزة.