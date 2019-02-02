الإسكان: بدء تسليم الدفعة الثامنة من الوحدات السكنية بمشروع “دار مصر” غدًا

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أعلن المهندس عبدالمنصف الرفاعي، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم السبت، الموافق 2 فبراير، أن جهاز المدينة سيقوم بتسليم الدفعة الثامنة من الوحدات السكنية وعددها 144 وحدة سكنية في 6 عمارات (نموذج B) بالمرحلة الأولى من مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، للفائزين بها، وذلك بداية من غدًا الأحد الموافق 3/2/2019.

وصرح المهندس عبدالمنصف الرفاعي، أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (47 – 49 – 66)، بمنطقة شرق المعهد، و(25 – 26 – 34)، بمنطقة غرب المعهد، مضيفاً أنه تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العاشر من رمضان، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كما سيتم إخطار العملاء المُخصص لهم الوحدات السكنية في هذه العمارات للتعاقد، خلال شهر من تاريخه، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التي من شأنها تسليم العميل، حتى يتمكن الجهاز من تحرير محضر استلام للفائزين.

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خطوات استلام الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى من مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط

وحول أسلوب استلام الوحدات السكنية بالمرحلة الأولى من مشروع “دار مصر” للإسكان المتوسط، أوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أن هناك عدة خطوات على الفائزة بالوحدة أن يفعلها وهي:

يتوجه المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع العاشر من رمضان.

يقوم المواطن بسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة.

إحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة.

يتوجه الحاجز لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.