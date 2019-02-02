خالد عليوة: بدء تشغيل أول ترام مفصلي مزود بواي فاي بالإسكندرية خلال أيام

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كشف اللواء خالد عليوة رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أن المحافظة سوف تشهد بدء تشغيل أول عربة ترام مفصلي قادمة من اوكرانيا خلال 20 يوما من الأن، هذا بعد الانتهاء من التخليصات الجمركية وتجربتها بالهيئة.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، فى بيان صادر عنه اليوم السبت، الموافق 2 فبراير، أنه من المقرر في شهر يوليو القادم أن يتم توريد 7 وحدات ترام أخرى، لافتًا إلى أنه قبل انتهاء عام 2019 سيتم توريد باقي وحدات الترام ليتم البدء في تشغيلها بشوارع المحافظة كأول تجربة من نوعها في الجمهورية.

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وأكد عليوة أن وحدة الترام الجديدة تتضمن مميزات تفوق وحدة الترام القديمة حيث إنها تتميز بأنظمة أمان عالية، وأن الترام الجديد لا يسير إلا عند التأكد من إغلاق جميع الأبواب وكما أن بها نظام الرمالات الالكترونية التي تمنع تزحلق الترام أثناء السير.

وحرصت محافظة الإسكندرية برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، على تقديم التهنئة لأهالي المحافظة بوصول أول وحدة ترام مفصلى قادمة من دولة أوكرانيا، كما أكد المحافظ أن الهيئة العامة للنقل العام والركاب بالمحافظة برئاسة اللواء خالد عليوة هي المسئولة عن إنهاء الإجراءات اللازمة لاستلامها من ميناء الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة بجميع أجهزتها على دعم وسائل النقل العام بها بأحدث تقنيات النقل الحضرى الحديثة والمميزة ومتطور وصديق للبيئة ويحافظ على صحة المواطنين.

يذكر أن الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، قد قامت بشراء 15 وحدة ترام مفصلية جديـدة للعمل على خطوط مرفق ترام المدينة وتتمتع تلك الوحدات عن غيرها بالإسكندرية بأنها سريعة ومريحة ومجهزة بـخدمة Wi-Fi سيتم تفعيلها بعد التعاقد مع إحدى شركات المحمول.