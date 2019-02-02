الملا: تنفيذ 6 مشروعات كبرى باستثمارات حوالى 9 مليارات دولار في مجال تكرير البترول

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قام المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بجولة تفقدية لمواقع العمل والإنتاج البترولى، لمعرفة موقف تقدم الأعمال فى مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد، وهو أحد أهم المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها فى إطار برنامج عمل وزارة البترول لزيادة الطاقة التكريرية وتطوير معامل التكرير القائمة وتعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية عالية القيمة كالسولار والبنزين عالى الأوكتين والبوتاجاز بما يسهم فى تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج.

وخلال الجولة التفقدية، أوضح الملا أن صناعة تكرير البترول في مصر تشهد حاليا طفرة كبرى حيث تقوم الوزارة بتنفيذ 6 مشروعات كبرى باستثمارات بلغت حوالى 9 مليار دولار فى معامل التكرير القائمة فى إطار تنفيذ مشروع تحديث وتطوير قطاع البترول فى معامل التكرير القائمة.

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وأوضح “الملا” أن إجمالي الاستثمارات بالمشروع الجديد بمسطرد بلغ نحو 3ر4 مليار دولار، وتكمن أهمية هذا المشروع في دوره بتأمين زيادة احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية كالسولار والبنزين عالى الأوكتين، كما يوفر جانباً كبيراً من استيرادها مشيراً الى اقامته على مستوى عالمى وهو ما يحقق استراتيجية قطاع البترول لدعم إقامة مشروعات كبرى بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لها مردود اقتصادى مرتفع وبتقنيات حديثة تضيف للطاقة التكريرية وتسهم فى زيادة معدلات تأمين إمدادات الوقود وإتاحة منتجات بترولية عالية الجودة تواكب التطور المستمر فى المواصفات العالمية، مشددا على الالتزام الكامل بالتشغيل الاقتصادى وتوفير بيئة عمل آمنة تمكن العاملين من تقديم مستويات أداء عالية الجودة وتعمل على توطين التكنولوجيات الحديثة.

وتابع الوزير أن دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع، أكدت وجود سوق محلى قوى وتوافقه بيئياً كان أحد المميزات التى أدت لجذب استثمارات جهات تمويل عالمية فى المشروع ، موجها بأهمية الإسراع بتنفيذ مراحله النهائية ووضعه بالكامل على الإنتاج فى إطار ما يحققه من قيمة مضافة وما يتوافر له من تسهيلات ودعم ، مشيرا إلى أنه يعد نموذجا للشكل المناسب للتعاون والتكامل مع القطاع الخاص سواء فى التشغيل أو جذب الاستثمار .

كما تفقد وزير البترول ومرافقوه الأعمال الجارية بالموقع للوقوف على سير العمل فى المشروع الجارى تنفيذه ولمتابعة اعمال التركيبات بالوحدات الإنتاجية لإعدادها لدخول مرحلة التشغيل ، حيث استمع الوزير الى شرح العضو المنتدب للشركة الدكتور محمد سعد ، الذي أوضح فيه أن الوزارة تقدم كل الدعم للمشروع، وأن نسبة تقدم أعمال المشروع بلغت حوالى 99% حتى الآن حيث تم الانتهاء من تشغيل وحدات مرافق المشروع بالكامل ووحدة انتاج الهيدروجين عالى النقاء ، وجارى الاعداد لتشغيل وحدات انتاج السولار ومعالجة النافتا وإنتاج البنزين عالى الأوكتين وباقى الوحدات الإنتاجية تباعا ، وأن العمالة الحالية فى تنفيذ المشروع حوالى 5500 عامل .

ومن ناحيته أشار الدكتور احمد هيكل، رئيس الشركة المصرية للتكرير، أن مشروع المصرية للتكرير بمنطقة مسطرد، يعد واحداً من أهم وأحدث مشروعات تكرير البترول فى مصر وأفريقيا خصوصا أنه يطبق أحدث التكنولوجيات فى مجال صناعة التكرير حيث يستخدم تقنية التكسير الهيدروجينى للمازوت المنتج من معمل القاهرة لتكرير البترول لتحويله الى منتجات بترولية عالية الجودة بكميات تصل الى 1ر4 مليون طن سنوياً منها حوالى 3ر2 مليون طن من السولار ذى المواصفات الأوروبية ( euro 5 ) وحوالى 700 ألف طن بنزين و 600 ألف طن من وقود الطائرات و 79 ألف طن بوتاجاز الى جانب انتاج الفحم والكبريت والمازوت لتأمين جانب مهم من احتياجات السوق المحلى ، وأضاف ان المشروع يقام بالمشاركة بين الدولة ممثلة فى هيئة البترول بنسبة 31% والقطاع الخاص ممثلاً فى الشركة العربية للتكرير بنسبة 69% ، ويقدر التمويل الأجنبى فيه بنسبة 87% من التكلفة مما يعد مؤشراً على الثقة فى مناخ الاستثمار فى مصر .

وأكد هيكل أن تصميم المشروع جاء وفق أعلى المعايير البيئية العالمية والمحلية، كذلك راعى الضوابط البيئية ومتطلبات المجتمع المحلى بناءاً على ما أقره جهاز شئون البيئة والدراسات البيئية التى تم القيام بها من جانب أكبر الجامعات المصرية وخبراء البيئة المصريين والعالميين ، مضيرًا إلى أن المشروع يستخدم تكنولوجيات متنوعة وحديثة للحفاظ على نظافة المياه والهواء فى بيئة عمل المشروع وتحسين البيئة المحيطة من خلال انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعى ثلاثية المراحل للصرف على شبكة الصرف الصحى مؤكدًا على أنه لا يتم الصرف فى ترعة الإسماعيلية واستخدام التكنولوجيات الحديثة للحد من الانبعاثات فى الهواء.

وأضاف رئيس الشركة المصرية للتكرير، انه إنطلاقا من واجبات المسئولية الاجتماعية تجاهه الشعب المصري، فإنه يتم تطبيق ثلاث مبادرات استراتيجية لخدمة المجتمع المحيط والمساهمة فى تنميته، من خلال توفير فرص العمل وتأهيل وتدريب الشباب ودعم المنشآت التعليمية وتقديم الخدمات العامة .

وصاحب الدكتور طارق الملا وزير البترول في الجولة التفقدية كلا من المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والكيميائى أشرف الشامى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للتكرير والتصنيع والمهندس أيمن نجيب نائب الرئيس التنفيذى لهيئة البترول للنقل والتوزيع .