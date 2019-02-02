تعرف على شروط التعيين في الوظائف الحكومية

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قال الدكتور صالح الشيخ , رئيس جهاز التنظيم والإدارة , اليوم السبت الموافق 2 فبراير من العام الحالي 2019 , إن الوظائف الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 , لا يتم التعيين فيها إلا بمسابقات مركزية , وزاد: “لا مجال للتعيين في هذه الوظائف للواسطة أو المحسوبية”.

وأضاف رئيس جهاز التنظيم والإدارة ، أن هذا الشرط يأتي إعمالا لنص المادة رقم 12 من قانون الخدمة المدنية ، والتي نصت على أن “يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية ، أو من يفوضه ، على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة أو وساطة , من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية ، حيث يشترط في الإعلان أن يكون متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة , وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين”.

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وتابع الدكتور صالح الشيخ , قائلا إنه في جميع الأحوال , فإنه يشترط لشغل الوظائف أن تكون شاغرة وممولة ، حيث يكون التعيين في هذه الوظائف بامتحان ينفذه الجهاز ، وذلك عن طريق لجنة للاختيار ، ويشرف على الامتحان الوزير المختص ، ويكون التعيين بالأسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة الامتحان”.