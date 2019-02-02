الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعلن موعد حركة ترقيات موظفي الحكومة

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أعلن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ، عن الموعد القانوني الخاص بالترقيات الخاصة بالجهاز الإداري للدولة المصرية، وكذلك ميعاد صرف العلاوات المرتبطة بهذه الترقيات الخاصة بموظفي الجهاز الإداري للدولة المصرية المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تبعاً لأحكام القانون المصري، والتي من المقرر أن تتم خلال شهر يوليو القادم لعام 2019.

وأشار الدكتور صالح الشيخ، خلال ورشة تدريبية الخاص بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة القائم في منطقة العين السخنة، أن أول من طبقت عليهم حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بها، تبعاً للقانون المصري الخاصة بحركة ترقيتهم وحصولهم على العلاوات الخاصة بتلك الترقية لمدة ثلاث سنوات وهي المدة المنصوص عليها لدورية حركة الترقيات والعلاوات الخاصة بتلك الترقيات.

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وأشار “أن آخر حركة ترقيات بالرسوب الوظيفي من فاتتهم حركة الترقيات كانت خلال شهر يوليو لعام 2016″، وأوضح “أن الجهاز يناقش مع وزارة المالية، حركة الترقيات القادمة، وما تستلزمه من مخصصات مالية، وذلك بناء على دراسة الجهاز لمن يستحقون الترقيات والعلاوات”.

وأوضح “أن الجهاز الإداري للدولة المصرية قد شهد حركة ترقيات خلال عام 2012، ثم حركة ترقيات أخرى خلال عام 2013، ثم خلال عام 2014، وكانت أخر حركة لتلك الترقيات خلال عام 2016 ضمن حركات ترقيات الرسوب الوظيفي، لذلك فإن النسبة الأكبر من العاملين في الجهاز الإداري للدولة المصرية قد تم ترقيتهم”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن علاوات الترقيات تختلف عن العلاوات الدورية حيث تصرف العلاوات الدورية خلال شهر يوليو من كل عام، كما صرفت خلال عام 2017 و2018، ويوم موعد استحقاقها القادم خلال شهر يوليو 2019، في حين أن علاوة الترقية مرتبطة بحركة الترقيات المستحقة بين المستويات الوظيفية والتي نص عليها “قانون الخدمة المدنية” أن تكون كل ثلاث سنوات.

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