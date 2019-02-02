التنظيم والادارة يوضح الفرق بين العلاوة الاجتماعية والدورية

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أعلن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ إن هناك فرق بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث أن العلاوة الدورية التي قد نص عليها قانون الخدمة المدنية، وتطبق بصفة سنوية، وقد حصل عليها الموظفون خلال الأعوام السابقة بشكل دورى.

كما قام الدكتور صالح الشيخ بشرح “لأهم مواد قانون الخدمة المدنية الصادر تحت رقم رقم واحد وثمانين لعام 2016 ولائحته التنفيذية، للصحفيين، والإعلاميين، الذين شاركوا فى فعاليات ورشة العمل التي نظمها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة ثلاثة أيام، واختتمت أعمالها اليوم، تحت عنوان “الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الواقع والطموحات”.

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وأشار الدكتور صالح الشيخ “أن العلاوة الخاصة، التى يطلق عليها إعلامياً مسمى العلاوة الاجتماعية، فهي اختيارية تصدر مع الموازنة العامة للدولة المصرية تبعاً للظروف المالية، والأوضاع السائدة، وهى مسالة نسبية، تخضع للاتفاق بين مجلس النواب المصري، والحكومة عند مناقشة مشروع الموازنة متى سمح الوضع المالي للدولة المصرية بذلك، وهو ما جرى عليه العرف منذ إقرارها أول مرة منتصف ثمانينيات القرن السابق”.

وأجاب الشيخ على سؤال للصحفيين الخاص بشأن الترقيات فى الجهاز الإدارى للدولة المصرية حيث أجاب الدكتور صالح الشيخ “أنه صدرت عدة قرارات سابقة للترقية فيما عرف بقرارات الترقية بالرسوب الوظيفي خلال الأعوام التالية: “عام 2012، وعام 201، وعام 2014” ثم صدرت آخر ترقية بالرسوب الوظيفى خلال شهر يوليو لعام 2016 وتعكف وزارة المالية المصرية مع الجهاز على دراسة هذا الأمر حاليا.

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